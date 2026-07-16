  • USD: 46,99 - 47,07
  • EURO: 53,75 - 53,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tramvay Seferlerine Düzenleme! 3 Gün Sürecek

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı tramvay seferlerinde düzenlemeye gidildi. Metro İstanbul, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle seferlerin 3 gün boyunca Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılacağını duyurdu.

Ekleme: 16.07.2026 - 13:27 Güncelleme: 16.07.2026 - 13:29 / Editör: Fehmi Öztürk
Tramvay Seferlerine Düzenleme! 3 Gün Sürecekİstanbul'un trafik yükünün önemli bir bölümünü çeken T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlerde düzenlemeye gidildi.

3 GÜN BOYUNCA SÜRECEK
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; doğal gaz altyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin, 17 Temmuz Cuma günü saat 06.00'dan 20 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

Tramvay Seferlerine Düzenleme! 3 Gün Sürecek


RİNG SEFERLERİ DÜZENLENECEK
Bu süre boyunca Güngören-Bağcılar istasyonları arasındaki seferler, ücretsiz İETT otobüsleriyle sağlanacak.