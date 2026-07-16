Tramvay Seferlerine Düzenleme! 3 Gün Sürecek

İstanbul'un trafik yükünün önemli bir bölümünü çeken T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlerde düzenlemeye gidildi.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; doğal gaz altyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin, 17 Temmuz Cuma günü saat 06.00'dan 20 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında gerçekleştirileceği belirtildi.Bu süre boyunca Güngören-Bağcılar istasyonları arasındaki seferler, ücretsiz İETT otobüsleriyle sağlanacak.