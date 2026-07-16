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Bursa'da İlginç Anlar! Yaban Domuzu Sürüsü Şehir Merkezine İndi

Orhangazi ilçesinde yiyecek arayan yaban domuzu sürüsü şehir merkezine indi. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ekleme: 16.07.2026 - 12:40 Güncelleme: 16.07.2026 - 12:50 / Editör: Fehmi Öztürk
Bursa'da İlginç Anlar! Yaban Domuzu Sürüsü Şehir Merkezine İndiBursa'da Orhangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde, aç kaldığı değerlendirilen yaban domuzu sürüsü, yiyecek bulmak için şehir merkezine indi.

YABAN DOMUZU SÜRÜSÜ KAMERAYA YANSIDI
Mahalle aralarında dolaşan domuzlar bir süre sonra gözden kayboldu.

Yaban domuzu sürüsünün şehir merkezindeki görüntüleri, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa'da İlginç Anlar! Yaban Domuzu Sürüsü Şehir Merkezine İndi

Bursa'da İlginç Anlar! Yaban Domuzu Sürüsü Şehir Merkezine İndi