Altında Yön Arayışı Devam Ediyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Piyasalardaki hareketlilik 16 Temmuz Perşembe gününde de devam ediyor.

Bir süredir inişi çıkışlı grafik çizen altın fiyatları, ABD enflasyon verilerinin sağladığı desteğe rağmen petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini tetiklemesiyle geriledi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 16 Temmuz 2026 altın fiyatları...ALIŞ: 6.102,297SATIŞ: 6.103,159ALIŞ: 9.931,00 TLSATIŞ: 10.010,00 TLALIŞ: 19.863,00 TLSATIŞ: 20.032,00 TLALIŞ: 39.598,00 TLSATIŞ: 39.874,00 TLAlış: 4.035,03 DolarSatış: 4.035,61 Dolar