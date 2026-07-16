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Altında Yön Arayışı Devam Ediyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Piyasalardaki hareketlilik 16 Temmuz Perşembe gününde de devam ediyor.

Ekleme: 16.07.2026 - 08:39 Güncelleme: 16.07.2026 - 08:43 / Editör: Fehmi Öztürk
Altında Yön Arayışı Devam Ediyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
Bir süredir inişi çıkışlı grafik çizen altın fiyatları, ABD enflasyon verilerinin sağladığı desteğe rağmen petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini tetiklemesiyle geriledi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 16 Temmuz 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.102,297
SATIŞ: 6.103,159

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 9.931,00 TL
SATIŞ: 10.010,00 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 19.863,00 TL
SATIŞ: 20.032,00 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 39.598,00 TL
SATIŞ: 39.874,00 TL

ONS ALTIN

Alış: 4.035,03 Dolar
Satış: 4.035,61 Dolar