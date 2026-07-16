15 TEMMUZ’UN 10. YILINDA SINIRLARI AŞAN DİRENİŞ: AHISKALI TÜRKLER

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. O karanlık gecede yaşananlar, sadece Anadolu coğrafyasının değil, kalbi Türkiye ile atan tüm Türk dünyasının en büyük imtihanıydı. Bu büyük imtihanda en sarsılmaz duruşlardan birini ise tarih boyunca sürgün ve mezalim görmüş, vatan hasretini iliklerine kadar yaşamış Ahıskalı Türkler sergiledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. O karanlık gecede yaşananlar, sadece Anadolu coğrafyasının değil, kalbi Türkiye ile atan tüm Türk dünyasının en büyük imtihanıydı. Bu büyük imtihanda en sarsılmaz duruşlardan birini ise tarih boyunca sürgün ve mezalim görmüş, vatan hasretini iliklerine kadar yaşamış Ahıskalı Türkler sergiledi.O gece, Türkiye'nin tehlikede olduğunu gören Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un, sürgün görmüş bir toplumun lideri olarak teşkilatına verdiği tarihi emir, aslında sınırları aşan bir vatan sevdasının manifestosuydu: 'Ben uçak bulursam uçakla, bulamazsam yürüyerek geleceğim! Nerede olursanız olun, hemen meydanlara gidin!'Sürgün acısını bilen, devletsizliğin ne demek olduğunu en acı tecrübelerle yaşayan Ahıskalı Türklerin o geceki bu destansı refleksi, 15 Temmuz'un sadece bir Türkiye meselesi olmadığını tüm dünyaya gösterdi. 15 Temmuz'un 10. yılında bir kez daha anlıyoruz ki; Türkiye sadece kendi sınırlarından ibaret değildir. 'Uçak bulamazsam yürüyerek gelirim' diyen o büyük irade, bu devletin ve milletin asla esir alınamayacağının en güçlü kanıtıdır.