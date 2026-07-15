Valilik Duyurdu! 30 Eylül'e Kadar Girişler Yasaklandı

Bolu Valiliği, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte oluşabilecek orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla yeni tedbirler aldı. Bu kapsamda kent genelindeki ormanlık alanlara girişler, 15 Temmuz ile 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yasaklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, yalnızca resmi internet sitesinde ilan edilen orman ve tabiat parklarında, belirlenen saatler ve şartlar çerçevesinde piknik yapılabileceği bildirildi. Kararda, Abant Milli Parkı'nda ise yalnızca piknik tüpü kullanımına izin verileceği belirtilirken, ormanlık alanlarda ve bu alanların yakınlarında yangına neden olabilecek faaliyetlerin yasaklandığı kaydedildi.Bolu Valiliği tarafından yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi: 'Bolu ili sınırları içerisinde bulunan tüm ormanlık alanlara girişler 15 Temmuz 2026 - 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yasaklanmıştır. Ancak Valiliğimiz resmi internet sayfasında ilan edilen Orman ve Tabiat Parklarında, yer ateşi yakılmamak kaydıyla sadece saat 10.00-20.00 arasında ocak, barbekü, mangal, piknik tüpü ve semaver kullanılarak piknik yapılabilecektir. Abant Milli Parkında ise yukarıda belirtilen saatler arasında sadece piknik tüpü kullanılabilecektir. Belirtilen yerler ve şartlar dışındaki ormanlık alanlarda her türlü ateşin yakılması, mangal, semaver, piknik tüpü, barbekü vb. kullanılması yasaktır. Ormanlık alanlara yakın yerlerde orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu vb. yanıcı maddeler kullanılması yasaktır.'Valilik tarafından gün içinde kontrollü piknik yapılmasına izin verilen alanlar da açıklandı. Buna göre orman parkları arasında Bolu Merkez'de Çakmaklar Çamlığı, Tokadi Hayrettin ve Gökdere, Dörtdivan'da Amanlar, Gerede'de Gerede Şehir Ormanı, Kıbrıscık'ta Devren Tarla, Mengen'de Şirinyazı, Seben'de ise Kozyaka ile Seben Gölü yer aldı. Tabiat parkları kapsamında ise Bolu Merkez'de Ayıkayası, Göksu, Beşpınar ve Kargalı Gölcük, Mudurnu'nun Taşkesti beldesinde Sülüklü Göl, Kıbrıscık'ta Karagöl ve Gerede'de Arkut Dağı'nda belirlenen kurallar çerçevesinde piknik yapılabileceği bildirildi.