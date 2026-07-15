Türkiye'ye Tarih Verildi! Sıcaklıklar 10 Derece Düşebilir

Temmuz sıcağının etkili olduğu Türkiye genelinde hava durumu tablosu değişiyor.Hava Forum'a göre, yeni bir soğuk hava dalgası Türkiye sınırlarına doğru ilerliyor.23-25 Temmuz tarihleri arasında ülkeye giriş yapması beklenen soğuk hava dalgası, sıcaklıkları 8 ila 10 derece birden düşürecek.Uzmanlar, sıcak ve soğuk hava kütlelerinin çarpışmasıyla yaşanacak ani geçişin etkilerini yakın takibe aldı.Hava Forum, X üzerinden yaptığı uyarıda şu ifadeleri kullandı:“23-25 Temmuz civarı Türkiye'ye doğru yaklaşan soğuk hava dalgası var. Sıcaklıkları 8 ila 10 derece düşürecek güce sahip... Kendisini yakın takibe aldık, sıcak ve soğuk hava çarpışması olacak…”