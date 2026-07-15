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Beyaz Gazete
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Türkiye'ye Tarih Verildi! Sıcaklıklar 10 Derece Düşebilir

Temmuz sıcağıyla bunalanlar için yeni uyarı geldi. 23-25 Temmuz tarihleri arasında Türkiye’ye güçlü bir soğuk hava dalgasının giriş yapması bekleniyor.

Ekleme: 15.07.2026 - 13:48 Güncelleme: 15.07.2026 - 13:51 / Editör: Fehmi Öztürk
Türkiye'ye Tarih Verildi! Sıcaklıklar 10 Derece DüşebilirTemmuz sıcağının etkili olduğu Türkiye genelinde hava durumu tablosu değişiyor.

Hava Forum'a göre, yeni bir soğuk hava dalgası Türkiye sınırlarına doğru ilerliyor.

8-10 DERECE DÜŞECEK
23-25 Temmuz tarihleri arasında ülkeye giriş yapması beklenen soğuk hava dalgası, sıcaklıkları 8 ila 10 derece birden düşürecek.

Uzmanlar, sıcak ve soğuk hava kütlelerinin çarpışmasıyla yaşanacak ani geçişin etkilerini yakın takibe aldı.

Hava Forum, X üzerinden yaptığı uyarıda şu ifadeleri kullandı:

“23-25 Temmuz civarı Türkiye'ye doğru yaklaşan soğuk hava dalgası var. Sıcaklıkları 8 ila 10 derece düşürecek güce sahip... Kendisini yakın takibe aldık, sıcak ve soğuk hava çarpışması olacak…”