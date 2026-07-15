Türkiye'ye Tarih Verildi! Sıcaklıklar 10 Derece Düşebilir
Temmuz sıcağıyla bunalanlar için yeni uyarı geldi. 23-25 Temmuz tarihleri arasında Türkiye’ye güçlü bir soğuk hava dalgasının giriş yapması bekleniyor.
Temmuz sıcağının etkili olduğu Türkiye genelinde hava durumu tablosu değişiyor.
Hava Forum'a göre, yeni bir soğuk hava dalgası Türkiye sınırlarına doğru ilerliyor.
8-10 DERECE DÜŞECEK
23-25 Temmuz tarihleri arasında ülkeye giriş yapması beklenen soğuk hava dalgası, sıcaklıkları 8 ila 10 derece birden düşürecek.
Uzmanlar, sıcak ve soğuk hava kütlelerinin çarpışmasıyla yaşanacak ani geçişin etkilerini yakın takibe aldı.
Hava Forum, X üzerinden yaptığı uyarıda şu ifadeleri kullandı:
“23-25 Temmuz civarı Türkiye'ye doğru yaklaşan soğuk hava dalgası var. Sıcaklıkları 8 ila 10 derece düşürecek güce sahip... Kendisini yakın takibe aldık, sıcak ve soğuk hava çarpışması olacak…”
Hava Forum'a göre, yeni bir soğuk hava dalgası Türkiye sınırlarına doğru ilerliyor.
8-10 DERECE DÜŞECEK
23-25 Temmuz tarihleri arasında ülkeye giriş yapması beklenen soğuk hava dalgası, sıcaklıkları 8 ila 10 derece birden düşürecek.
Uzmanlar, sıcak ve soğuk hava kütlelerinin çarpışmasıyla yaşanacak ani geçişin etkilerini yakın takibe aldı.
Hava Forum, X üzerinden yaptığı uyarıda şu ifadeleri kullandı:
“23-25 Temmuz civarı Türkiye'ye doğru yaklaşan soğuk hava dalgası var. Sıcaklıkları 8 ila 10 derece düşürecek güce sahip... Kendisini yakın takibe aldık, sıcak ve soğuk hava çarpışması olacak…”