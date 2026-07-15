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Nevşehir'de Feci Kaza! Aynı Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de orta refüje çarpan otomobilin takla attığı kazada aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Ekleme: 15.07.2026 - 09:18 Güncelleme: 15.07.2026 - 09:21 / Editör: Fehmi Öztürk
Nevşehir'de Feci Kaza! Aynı Aileden 3 Kişi Hayatını KaybettiNevşehir'de Kayseri-Kırşehir kara yolu Türkeli Beldesi Topaklı Mahallesi girişinde Ahmet Erten'in kullandığı yabancı plakalı otomobil, seyir halindeyken önce orta refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, takla attıktan sonra yol kenarında durabildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Nevşehir'de Feci Kaza! Aynı Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti

3 KİŞİ CAN VERDİ
Otomobilde bulunan Fadime Ana Erten (60), Orhan Erten (38) ile Boran Erten (33), olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Ahmet Erten ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de Feci Kaza! Aynı Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti