Nevşehir'de Feci Kaza! Aynı Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de Kayseri-Kırşehir kara yolu Türkeli Beldesi Topaklı Mahallesi girişinde Ahmet Erten'in kullandığı yabancı plakalı otomobil, seyir halindeyken önce orta refüje çarptı.Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, takla attıktan sonra yol kenarında durabildi.Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Otomobilde bulunan Fadime Ana Erten (60), Orhan Erten (38) ile Boran Erten (33), olay yerinde hayatını kaybetti.Sürücü Ahmet Erten ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.