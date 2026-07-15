İki İlde Orman Yangını! Alevler İzmir-İstanbul Otoyolu'na Ulaştı

Edinilen bilgiye göre, Akhisar ilçesine bağlı Evkafteke Mahallesi'nde saat 13.10 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarın ardından ekipler bölgeye sevk edilirken, yangına ilk müdahale saat 13.20'de yapıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen söndürme çalışmalarına 8 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer katılıyor. Ekipler, alevleri en kısa sürede kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan yoğun mücadele veriyor.Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının duman ve alevlerinin İzmir-İstanbul Otoyolu'na ulaşması üzerine güvenlik amacıyla otoyol trafiğe kapatıldı. Bölgede ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için çalışmalar sürerken, ekiplerin yangını kontrol altına alma mücadelesi aralıksız devam ediyor.İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi çevre yolu yakınlarındaki otluk alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler hızla yayılıp, ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.