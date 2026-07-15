Glow & Celebrity Boss Mag’den Bodrum’da Sanat, İyilik ve Zarafetin Buluştuğu Unutulmaz Gece: Glow Night II

Glow & Celebrity Boss Mag Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Gülşah Çınar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyon; iş, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini aynı çatı altında buluştururken, yaz sezonunun en özel davetlerinden biri olarak hafızalarda yerini aldı.Şık detayları, sıcak atmosferi ve samimi buluşmalarıyla dikkat çeken gecede, davetliler yalnızca keyifli anlar paylaşmadı; aynı zamanda anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine de tanıklık etti. Şelale Şehnaz Sam'ın sahne performansı geceye müzikle renk katarken, sanatın iyileştirici gücü de gecenin en değerli mesajı oldu.Glow Night II kapsamında, DG Art Gallery & Project tarafından bağışlanan özel eserler, gerçekleştirilen açık artırmada sanatseverlerle buluştu. Usta sanatçı Ergin İnan ile çağdaş sanatın önemli isimleri Ali Elmacı ve Mesut Ekinci'nin eserleri, gece boyunca büyük ilgi gördü. Açık artırma sonucunda elde edilen gelirler ise Mehmetçik Vakfı ile hayvanları koruma derneklerine bağışlanarak gecenin en anlamlı anlarından birine dönüştü.Sanatın yalnızca estetik değil, aynı zamanda umut ve dayanışma için de güçlü bir köprü olduğunu bir kez daha gösteren bu özel projeye katkı sunan hayırseverler arasında, eser satın alarak destek veren MGallery The Bodrum Hotel'in sahibi Murat Delibalta, Ersan Gülmez ve bir hayırsever, geceye katkıda bulunan isimler arasında yerini aldı.Glow Night II, sadece bir davet değil; dostluğun, paylaşmanın, sanatın ve sosyal sorumluluğun aynı çatı altında buluştuğu özel bir gece oldu.