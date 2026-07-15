Azerbaycan'dan Türkiye'ye 15 Temmuz Tebriği

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan paylaşımda, "Demokrasiyi, ulusal iradeyi ve birliği savunmak için hayatlarını feda eden şehitlerimizin aziz hatırasını derin bir saygı ve hürmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı paylaşımını "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun!" sözleriyle sonlandırdı.