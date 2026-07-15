Altın Düşüşe Geçti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Altın piyasasındaki hareketlilik 15 Temmuz Çarşamba gününde de devam ediyor

Orta Doğu'da devam eden gerilim ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı tehditleri yine piyasaları çok sert vurdu. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar?Alış 4.033,11 DolarSatış: 4.033,74 DolarAlış: 39.511,00 TLSatış: 39.821,00 TLYarım Altın Alış: 19.818,00Yarım Altın Satış: 20.003,00Alış: 9.909,00Satış: 10.011,00Alış: 6.096,947Satış: 6.097,824