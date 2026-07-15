Altın Düşüşe Geçti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
Altın piyasasındaki hareketlilik 15 Temmuz Çarşamba gününde de devam ediyor
Orta Doğu'da devam eden gerilim ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı tehditleri yine piyasaları çok sert vurdu. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar?
ONS ALTIN
Alış 4.033,11 Dolar
Satış: 4.033,74 Dolar
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 39.511,00 TL
Satış: 39.821,00 TL
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 19.818,00
Yarım Altın Satış: 20.003,00
ÇEYREK ALTIN
Alış: 9.909,00
Satış: 10.011,00
GRAM ALTIN
Alış: 6.096,947
Satış: 6.097,824
ONS ALTIN
Alış 4.033,11 Dolar
Satış: 4.033,74 Dolar
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 39.511,00 TL
Satış: 39.821,00 TL
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 19.818,00
Yarım Altın Satış: 20.003,00
ÇEYREK ALTIN
Alış: 9.909,00
Satış: 10.011,00
GRAM ALTIN
Alış: 6.096,947
Satış: 6.097,824