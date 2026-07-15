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Beyaz Gazete
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Altın Düşüşe Geçti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Altın piyasasındaki hareketlilik 15 Temmuz Çarşamba gününde de devam ediyor

Ekleme: 15.07.2026 - 09:06 Güncelleme: 15.07.2026 - 09:11 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Düşüşe Geçti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?Orta Doğu'da devam eden gerilim ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı tehditleri yine piyasaları çok sert vurdu. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar?

ONS ALTIN

Alış 4.033,11 Dolar
Satış: 4.033,74 Dolar

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 39.511,00 TL
Satış: 39.821,00 TL

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 19.818,00
Yarım Altın Satış: 20.003,00

ÇEYREK ALTIN

Alış: 9.909,00
Satış: 10.011,00

GRAM ALTIN

Alış: 6.096,947
Satış: 6.097,824