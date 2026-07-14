Sabiha Gökçen'de 15 Temmuz Anması! Kırmızı Beyaza Bürünecek

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde havalimanının simge yapılarından biri olan Hava Trafik Kontrol Kulesi'ni aziz şehitlerimizin anısına ve milletimizin demokrasisine sahip çıktığı tarihi direnişin yıl dönümü vesilesiyle kırmızı ve beyaz renklerle ışıklandırılacak.Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da gerçekleştirilecek olan özel ışıklandırma, havalimanının genelinde milli birlik ve beraberlik ruhunu hissettirecek. Akşam saatlerinden itibaren başlayacak olan görsel anma, gece boyunca devam edecek ve havalimanını kullanan yerli ile yabancı binlerce yolcuya görsel bir şölen sunacak.Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır konuyla ilgili yaptığı açıklamada;“15 Temmuz, aziz milletimizin vatanına, bayrağına ve milli iradesine sahip çıktığı eşsiz bir demokrasi destanıdır. FETÖ başta olmak üzere, ülkemizin bekasına ve birliğine kasteden tüm terör örgütlerine karşı milletçe yürüttüğümüz kararlı mücadeleden asla ödün vermeyeceğiz. Bu destanın 10. yıl dönümünde, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükran ve saygılarımı sunuyorum. 15 Temmuz'u unutmayacak, unutturmayacağız.” ifadelerini kullandı.