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Beyaz Gazete
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Erzurum’da Feci Kaza! Taklalar Attı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Refüje çıkarak elektrik direğine çarpan otomobil taklalar attı. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

Ekleme: 14.07.2026 - 09:50 Güncelleme: 14.07.2026 - 09:54 / Editör: Fehmi Öztürk
Erzurum’da Feci Kaza! Taklalar AttıKaza, Üniversite Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. idaresindeki 34 KEE 186 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Yol kenarındaki trafik lambası direğine çarpan otomobil, devrilip takla attıktan sonra durabildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü A.Ç. ile yolcular V.G. ve M.G., çevredeki vatandaşların da desteğiyle otomobilden çıkarıldı.

Erzurum’da Feci Kaza! Taklalar Attı

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.