Erzurum’da Feci Kaza! Taklalar Attı

Kaza, Üniversite Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. idaresindeki 34 KEE 186 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Yol kenarındaki trafik lambası direğine çarpan otomobil, devrilip takla attıktan sonra durabildi.Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü A.Ç. ile yolcular V.G. ve M.G., çevredeki vatandaşların da desteğiyle otomobilden çıkarıldı.Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.