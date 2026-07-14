Bahçeli'den NATO Mesajı!

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin yeri Avrupa'nın bekleme salonları değil, stratejik kararların belirlendiği masalarda hak ettiği ağırlıkla bulunmaktır." dedi.Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:Ankara küresel siyasetin pusulasını çizdi. Türkiye, yeni dönemin stratejik tartışmalarının merkezi. Türkiye, NATO'da tarihi birikimi, siyasi iradesi ve milli kudretiyle yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline gelmiştir. NATO bugün yeni bir devrin şafağındadır. NATO Zirvesi'ni bir toplantı olarak değerlendirmek yanlıştır. Bugünün çok katmanlı güvenlik planlamaları yapılmıştır.NATO örtülü ambargoları kaldırabilecek mi? Türkiye savunma sanayiinde şahlanış yaşadı.İran'ın bombalanması barış ihtimaline güveni sarstı. Mutabakat 1 ay geçmeden etkisizleştirildi. ABD Başkanı'nın mutabakat benim için bitti açıklaması sorunludur. Saldırılar durdurulmalı, barış kapısını yeniden kapatan gelişmelerin üstüne soğukkanlılıkla gidilmelidir. ABD askeri müdahelenin müzakere ile bağdaşmayan sonuçlarını görmeli, Hürmüz'deki geçişlerin yeniden emniyet içinde yapılması sağlanmalıdır. Türkiye barıştan yana tavizsiz tavrını kararlılıkla sürdürmeye devam etmelidir.AB Türkiye'yi bekleme odasında tutuyor. Türkiye'nin dışlandığı yıllar Avrupa'ya ne kazandırmıştır? Türkiye'nin AB ilişkileri saygı ve eşitlik temelinde ilerlemelidir. Türkiye yalnızca dürüst olunmasını istemektedir. Türkiye yalnızca çifte standartların son bulmasını istemektedir. Türkiye'nin yeri Avrupa'nın bekleme salonları değil, stratejik kararların belirlendiği masalarda hak ettiği ağırlıkla bulunmaktır.(Miçotakis'e tepki) Türkiye'nin egemenlik hakları herhangi bir siyasi şantajın konusu olmaz. Bu konuda tavrımızın değişmesi söz konusu dahi olamaz. Türkiye Avrupa için güvenli bir halattır. Türkiye, Avrupa güvenliği, istikrarı, enerji arzı bakımından vazgeçilmez bir stratejik gerçekliktir. Bu gerçekliği görenler kazanacaktır.Aradan geçen yılların ardından görüyoruz ki 15 Temmuz yalnızca bir darbe teşebbüsünün adı değildir, 15 Temmuz tarih boyunca verilen bağımsızlık mücadelesinin son halkasından biridir. Çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür. 15 Temmuz milli mücadele ile dize getiremediklerini içerden çözme girişimidir. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek yanılgıdır.