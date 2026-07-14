Altın Toparlanıyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
Orta Doğu'daki gerilimin yeniden yükselmesiyle piyasalar hareketlendi.
Sert düşüşler yaşayan altın ABD enflasyon verileri öncesinde toparlanma eğilimi gösterdi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 14 Temmuz 2026 altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış 4.016,74 Dolar
Satış: 4.017,22 Dolar
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 39.439,00 TL
Satış: 39.748,00 TL
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 19.797,00
Yarım Altın Satış: 19.982,00
ÇEYREK ALTIN
Alış: 9.892,00
Satış: 9.994,00
GRAM ALTIN
Alış: 6.072,54
Satış: 6.073,48
ONS ALTIN
Alış 4.016,74 Dolar
Satış: 4.017,22 Dolar
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 39.439,00 TL
Satış: 39.748,00 TL
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 19.797,00
Yarım Altın Satış: 19.982,00
ÇEYREK ALTIN
Alış: 9.892,00
Satış: 9.994,00
GRAM ALTIN
Alış: 6.072,54
Satış: 6.073,48