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Beyaz Gazete
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Altın Toparlanıyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Orta Doğu'daki gerilimin yeniden yükselmesiyle piyasalar hareketlendi.

Ekleme: 14.07.2026 - 09:15 Güncelleme: 14.07.2026 - 09:17 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Toparlanıyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?Sert düşüşler yaşayan altın ABD enflasyon verileri öncesinde toparlanma eğilimi gösterdi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 14 Temmuz 2026 altın fiyatları...

ONS ALTIN

Alış 4.016,74 Dolar
Satış: 4.017,22 Dolar

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 39.439,00 TL
Satış: 39.748,00 TL

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 19.797,00
Yarım Altın Satış: 19.982,00

ÇEYREK ALTIN

Alış: 9.892,00
Satış: 9.994,00

GRAM ALTIN

Alış: 6.072,54
Satış: 6.073,48