Altın Toparlanıyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Sert düşüşler yaşayan altın ABD enflasyon verileri öncesinde toparlanma eğilimi gösterdi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 14 Temmuz 2026 altın fiyatları...Alış 4.016,74 DolarSatış: 4.017,22 DolarAlış: 39.439,00 TLSatış: 39.748,00 TLYarım Altın Alış: 19.797,00Yarım Altın Satış: 19.982,00Alış: 9.892,00Satış: 9.994,00Alış: 6.072,54Satış: 6.073,48