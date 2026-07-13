Bangladeş'te Sel Felaketi! Ölü Sayısı Giderek Artıyor

Bangladeş'te başkent Dakka da dahil olmak üzere ülkenin büyük bölümünü vuran ani sel ve heyelanlar nedeniyle binlerce kişi evsiz kaldı.Çok sayıda nehrin bulunduğu alçak rakımlı bir ülke olan Bangladeş, her yıl muson mevsiminde şiddetli yağış ve sellere sahne oluyor. Ancak uzmanlar, iklim değişikliğinin bu yağışları çok daha şiddetli ve sık hale getirdiği konusunda uyarıyor.Bir haftadan uzun süre önce başlayan ve son günlerde şiddetini giderek artıran yağışlar üzerine yetkililer sel ve heyelan uyarıları yayınladı, riskli bölgelerdeki aileleri tahliye etti ve okullardaki sınavları erteledi. Evlerini kaybeden binlerce kişi şu an devletin kurduğu barınaklarda yaşam mücadelesi veriyor.Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, 1 milyondan fazla kişi felaketten olumsuz etkilendi.Bugüne kadar bildirilen 51 ölümün 28'i Cox's Bazar'da kayıtlara geçti. Bu bölge, dünyanın en büyük mülteci yerleşkesini oluşturan 1 milyonu aşkın Arakanlıya ev sahipliği yapıyor.BBC Bangla'nın aktardığına göre; başkent Dakka'daki bölge sakinleri sokakların göle döndüğünü, bazı yerlerde su seviyesinin diz boyuna ulaşması nedeniyle trafikte ciddi aksamalar yaşandığını söyledi.