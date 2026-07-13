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Adıyaman'da DEAŞ Operasyonu! Çok Sayıda Şüpheli Tutuklandı

Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekleme: 13.07.2026 - 13:14 Güncelleme: 13.07.2026 - 13:21 / Editör: Fehmi Öztürk
Adıyaman'da DEAŞ Operasyonu! Çok Sayıda Şüpheli TutuklandıToplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine yönelik çalışmalar kararlılıkla devam ediyor.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekibi harekete geçti.

TAKİBE ALINDILAR
Terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında ekipler, geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Adıyaman'da DEAŞ Operasyonu! Çok Sayıda Şüpheli Tutuklandı

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adıyaman'da DEAŞ Operasyonu! Çok Sayıda Şüpheli Tutuklandı

4 KİŞİ TUTUKLANDI
Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilen 5 şahıstan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.