TÜGVA Sinop Yaz Okulu'nda 1000 öğrenci geleceğe hazırlanıyor

Milli ve manevi değerlerine bağlı, donanımlı ve özgüven sahibi bir neslin yetişmesine katkı sunmayı hedefleyen TÜGVA Yaz Okulu, öğrencilerin yaz tatillerini verimli değerlendirebilecekleri kapsamlı bir eğitim programı sunuyor. Altı hafta boyunca devam edecek program kapsamında öğrenciler Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, siyer, hadis, değerler eğitimi ve adab-ı muaşeret derslerinin yanı sıra akıl ve zekâ oyunları, sportif faaliyetler, geleneksel çocuk oyunları, çeşitli atölyeler, yarışmalar ve sosyal etkinliklerle hem öğrenmenin hem de eğlenmenin mutluluğunu yaşıyor.İl merkezi ve ilçelerde görev yapan gönüllü eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen faaliyetlerde öğrencilerin akademik ve manevi gelişimlerinin yanında sosyal becerilerini geliştirmeleri, takım ruhunu kazanmaları ve yeni arkadaşlıklar edinmeleri de amaçlanıyor. Yaz okulu boyunca düzenlenen oyunlar, etkinlikler ve çeşitli organizasyonlarla öğrenciler güvenli, eğitici ve keyifli bir yaz dönemi geçiriyor.TÜGVA Sinop İl Başkanı Dr. Yusuf Çakır , yaz okuluna gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek şu değerlendirmede bulundu: 'Bu yıl il merkezimiz ve ilçelerimizle birlikte 1000 gencimizi yaz okulumuzda ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaz okulumuz yalnızca bir eğitim programı değil; çocuklarımızın karakter gelişimine katkı sağlayan, kardeşlik bilincini güçlendiren, milli ve manevi değerlerle buluşmalarına vesile olan önemli bir organizasyondur. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın hem eğlenerek öğrenmelerini hem de kendilerini farklı alanlarda geliştirmelerini hedefliyoruz.'Velilerin de yoğun ilgi gösterdiği program, çocukların yaz tatilini bilinçli ve verimli geçirmelerine önemli katkı sunarken, ailelerden de olumlu geri dönüşler almaya devam ediyor. Eğitimin yanında spor, sanat, kültür ve sosyal faaliyetlerin iç içe yürütüldüğü yaz okulunda öğrenciler, arkadaşlarıyla kaliteli vakit geçirme ve yeni beceriler kazanma fırsatı buluyor.Türkiye genelinde yüz binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen TÜGVA Yaz Okulu, Sinop'ta da merkez ve tüm ilçelerde büyük bir heyecanla devam ediyor. Yaz dönemi boyunca gerçekleştirilecek gezi programları, turnuvalar, yarışmalar, atölyeler ve kapanış etkinlikleriyle öğrencilerin unutamayacakları bir yaz yaşamaları hedefleniyor.TÜGVA Sinop İl Temsilciliği, yaz okulunun hayata geçirilmesinde emeği bulunan gönüllü eğitmenlere, koordinatörlere, destek veren kurumlara ve çocuklarını güvenle programa emanet eden ailelere teşekkür ederek, gençlerin her alanda gelişimine katkı sağlayacak çalışmalarını yıl boyunca sürdüreceklerini ifade etti.TÜGVA Sinop Yüksek istişare kurulu üyesi Hüseyin Yüksek Sinop merkez ve tüm ilçelerimizde 1000 öğrencimizi evladımızı geleceğe hazırlıyoruz dedi