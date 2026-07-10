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Yaz Geldi Ama Kar Bitmedi! Temmuz Ayında Şaşırtan Manzara

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 7 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar adeta tünelleri andırıyor.

Ekleme: 10.07.2026 - 09:23 Güncelleme: 10.07.2026 - 09:32 / Editör: Fehmi Öztürk
Yaz Geldi Ama Kar Bitmedi! Temmuz Ayında Şaşırtan ManzaraYüksekova ilçesinde temmuz ayında kardan oluşan tüneller hayret içinde bırakırken, karla mücadele çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Yaz Geldi Ama Kar Bitmedi! Temmuz Ayında Şaşırtan Manzara

Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesi Şefliği ekipleri, İkiyaka Dağları'nın Sat Gölleri'nin yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yaz Geldi Ama Kar Bitmedi! Temmuz Ayında Şaşırtan Manzara

Kardan oluşan tüneller ve 7 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor.

Yaz Geldi Ama Kar Bitmedi! Temmuz Ayında Şaşırtan Manzara

Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.

Yaz Geldi Ama Kar Bitmedi! Temmuz Ayında Şaşırtan Manzara

Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırıyor.