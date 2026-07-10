Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Güvenlik Ve İç Cephe Vurgusu! ‘Savaşlar Sadece Cephelerde Verilmiyor’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu. İç cephe ve milli güvenlik vurgusu yapan Başkan Erdoğan, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen 36. NATO Zirvesi ile ilgili 'NATO'nun geleceğini Türkiye'de konuştuk' ifadelerini kullandı.Bugün 125'i dost ve kardeş ülkelerden gelen misafir askeri personel olmak üzere 301 subayımızın gurur gününe iştirak ediyoruz. Tüm subaylarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Diplomalarını alan subaylarımız farklı kademelerde devletimize milletimize yüksek bir vazife şuuruyla hizmet edecekler.26 farklı ülkeden gelerek burada modern kapsamlı ve nitelikli eğitimler alan misafir askerlerimizi de kutluyorum. Subaylarımızı titizlikle eğiten bilgi ve deneyimleri ile genç kurmaylarımızı teçhiz eden komutanlarımıza da takdir ve tebriklerimi iletiyorum.Türk milletine edebiyeti kazandıran milletimizin hürriyet abiledeleri olan aziz şehitlerimiz destanlaşan mücadeleleri ve hatıraları ile yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir.Bugün mezun ettiğimiz kurmay subaylarımızın ülkemizde bölgemizde ve sınırlarımızın ötesinde ifa edecekleri görevleri ile şehit ve gazilerimizin görevlerini layıkıyla taşıyacaklarından şüphe duymuyorum.31 Temmuz'da Milli Savunma Üniversitemizin 10. kuruluş yıl dönümünü idrak edeceğiz. Şunu özellikle ifade etmek isterim, 10 yıl gibi kısa sürede Milli Savunma Üniversitemiz yıldızı parlayan en seçkin kurumlarımızdan biri haline gelmiştir. Vatanına milletine aşkla bağlı subay ve astsubayların yetiştiği bu ocak milletimizin iftihar kaynağıdır.Savaşlar artık sadece cephelerde verilmiyor. Siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyaları ile birlikte yürütülüyor. Ticaret güzergahları hedef alınıyor. İnsansız hava ve deniz araçlarının sonuca doğrudan müdahale ettiği yapay zeka merkezli yeni bir denklemle karşı karşıyayız.Devlet olarak uluslararası güvenlik paradigmasının radikal dönüşüme girdiği bu dönemlerde yeni sistemin kutup başı olarak emin adımlarla ilerliyoruz. 11 milyar dolarlık savunma ihracatı yaptık. Savunmadaki yerliliğimiz yüzde 82.İç kalemizi güçlendireceğiz. Milli güvenlikten taviz vermeyiz. 2 gün önce NATO liderler zirvesine ev sahipliği yaptık. İttifakın geleceğini Türkiye'de ele aldık.