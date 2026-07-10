Altından Toparlanma Sinyali! Gram Altın Ne Kadar OIdu?

Hafta boyu bir yükselip bir düşen altın günü yükselişle açtı. Cuma günü yaşanan sınırlı yükselişlere rağmen altın haftalık bazda %1'in üzerinde değer kaybına yönelmiş durumda. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 10 Temmuz 2026 altın fiyatları...Gram Altın Alış: 6.220,40Gram Altın Satış: 6.221,367Çeyrek Altın Alış: 10.135,00Çeyrek Altın Satış: 10.226,00Yarım Altın Alış: 20.268,00Yarım Altın Satış: 20.431,00Tam Altın Alış: 39.838,04Tam Altın Satış: 40.624,3722 Ayar Bilezik Alış: 5.661,6522 Ayar Bilezik Satış: 5.697,03