Altından Toparlanma Sinyali! Gram Altın Ne Kadar OIdu?
Altın piyasasındaki hareketlilik haftanın son işlem gününde de devam ediyor.
Hafta boyu bir yükselip bir düşen altın günü yükselişle açtı. Cuma günü yaşanan sınırlı yükselişlere rağmen altın haftalık bazda %1'in üzerinde değer kaybına yönelmiş durumda. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 10 Temmuz 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.220,40
Gram Altın Satış: 6.221,367
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.135,00
Çeyrek Altın Satış: 10.226,00
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 20.268,00
Yarım Altın Satış: 20.431,00
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 39.838,04
Tam Altın Satış: 40.624,37
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 5.661,65
22 Ayar Bilezik Satış: 5.697,03
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.220,40
Gram Altın Satış: 6.221,367
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.135,00
Çeyrek Altın Satış: 10.226,00
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 20.268,00
Yarım Altın Satış: 20.431,00
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 39.838,04
Tam Altın Satış: 40.624,37
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 5.661,65
22 Ayar Bilezik Satış: 5.697,03