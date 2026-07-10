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Altından Toparlanma Sinyali! Gram Altın Ne Kadar OIdu?

Altın piyasasındaki hareketlilik haftanın son işlem gününde de devam ediyor.

Ekleme: 10.07.2026 - 09:38 Güncelleme: 10.07.2026 - 09:45 / Editör: Fehmi Öztürk
Altından Toparlanma Sinyali! Gram Altın Ne Kadar OIdu?Hafta boyu bir yükselip bir düşen altın günü yükselişle açtı. Cuma günü yaşanan sınırlı yükselişlere rağmen altın haftalık bazda %1'in üzerinde değer kaybına yönelmiş durumda. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 10 Temmuz 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Gram Altın Alış: 6.220,40
Gram Altın Satış: 6.221,367

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 10.135,00
Çeyrek Altın Satış: 10.226,00

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 20.268,00
Yarım Altın Satış: 20.431,00

TAM ALTIN

Tam Altın Alış: 39.838,04
Tam Altın Satış: 40.624,37

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar Bilezik Alış: 5.661,65
22 Ayar Bilezik Satış: 5.697,03