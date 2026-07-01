Yerli Ve Milli Telefon Geliyor! Merakla Beklenen Proje İçin Geri Sayım Başladı

Türk Telekom, 2026 yılının ikinci yarı hedefleri ve stratejik önceliklerini değerlendirmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) '2026 Stratejik Yol Haritası Değerlendirme Toplantısı' düzenledi. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, KKTC'nin Dijital Ada vizyonuna katkı sunmaktan, Türkiye'yi bölgesel teknoloji merkezi haline getirecek yatırımlara ve yerli teknoloji hamlesine kadar uzanan stratejik hedeflerini paylaştı.



Ebubekir Şahin, 'Türk Telekom olarak, Türkiye'nin bağımsız dijital geleceği için çalışıyor, ülkemize kazandırdığımız yeni teknolojilerle ve uçtan uca hizmetlerimizle ülkemizin teknolojik ve ekonomik kalkınmasına hizmet ediyoruz. Türk Telekom olarak, vizyonumuzu bununla da sınırlı tutmuyoruz.' ifadelerini kullandı.





Dijital çağın olanaklarını ülkemiz başta olmak üzere, bölge coğrafyaların tamamına yaymak ve Türkiye'yi bölgesel teknoloji merkezi haline getirmeyi kendimize görev ediniyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dijital dönüşümü ve teknolojik gelişimine hizmet etme konusunda Türk Telekom olarak son derece istekli ve kararlıyız. KKTC'nin fiber dönüşümünden, yerli cihaz üretimine kadar her alanda, ülkemizin dijital bağımsızlığı için çalışıyoruz. Fiber altyapıdan 5G'ye, veri merkezlerinden bulut teknolojilerine ve yapay zekâ destekli dijital çözümlere kadar sahip olduğumuz tüm teknolojik birikimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hizmetine sunacağız. Hedefimiz yalnızca güçlü bir haberleşme altyapısı kurmak değil; sağlıktan eğitime, kamudan finansa kadar her alanda dijitalleşmeyi hızlandırarak Kuzey Kıbrıs'ın Dijital Ada vizyonunu gerçeğe dönüştürmektir.'Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 'Teknolojik gelişmelerin son sürat ilerlediği günümüz dünyasında, Türk Telekom'un denizaltı fiber kabloları 90'lı yılların ortalarından bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dijital olarak dünyaya bağlamaktadır. Türk Telekom bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde günümüz teknolojisinin gerisinde kalmış telekomünikasyon altyapısının yenilenmesi görevini üstlenmiştir. Ülkelerimiz arasında imzalanan protokolün yürürlüğe girmesinin önündeki engellerin bir an evvel ortadan kalkmasını bekliyoruz. Bir üniversite adası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bilişim adası olması yönünde atılacak adımlara Türk Telekom'un sağlayacağı katkı stratejik önem taşımaktadır' dedi.Türk Telekom, 2026 yılının ikinci yarı hedefleri ve stratejik önceliklerini değerlendirmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) '2026 Stratejik Yol Haritası Değerlendirme Toplantısı' düzenledi.Şahin, yerli ve milli teknolojinin önemini değinerek, yerli ve milli akıllı telefonu sunmak üzere hazırlıklarını yaptıklarını hatırlatarak, 'Milli teknoloji hamlesi vizyonuyla kendi mühendislerimizle, kendi altyapımızla geliştireceğimiz yerli teknolojiler ülkemizin küresel rekabet gücüne de katkı sağlayacak. Yerlilik ve millilik bizim için yalnızca bir söylem değil. Yerli ve milli odağımızı lafta bırakmıyor, hayata geçiriyoruz. Kendi ürünlerimizle, yerli girişimlere ve teknolojilere desteğimizle daima ülkemize kazandırmanın peşindeyiz. Biliyorsunuz ilk yerli ve milli akıllı telefonumuzu sunmak üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz. Fiyat performans olarak çok iddialı olan bu ürünü yakında tüm Türkiye'nin hizmetine sunacağız. Yani, teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak her projede başrolde yine biz varız' dedi.Türk Telekom ve ASELSAN işbirliğiyle üretilecek telefonun 2027 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.