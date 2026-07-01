Siyonistlerin Truva Atı Hamlesi Ortaya Çıktı! Atina İsrail’in Oyuncağı Haline Geldi

Haber, Atina yönetiminin son yıllarda İsrail ile geliştirdiği kapsamlı savunma iş birliğinin ülkeyi stratejik bir çıkmaza sürüklediğini öne sürdü. Haberde, Yunanistan'ın Körfez politikası, İsrail ile askeri entegrasyonu ve Türkiye'ye karşı izlediği stratejinin uzun vadede Atina açısından ciddi güvenlik riskleri doğurabileceği iddia edildi.Yunanistan merkezli Banking News, Başbakan Kiryakos Mitsotakis hükümeti ile Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın izlediği savunma ve dış politika stratejisinin ülkeyi İsrail'in bölgedeki en yakın askeri ortaklarından biri haline getirdiğini öne sürdü. Haberde, Atina'nın İsrail ile geliştirdiği kapsamlı savunma iş birliği nedeniyle ulusal çıkarlarını riske attığı savunulurken, Yunanistan'ın İsrail'in bölgedeki 'ileri karakolu' ve 'Truva atı' konumuna sürüklendiği iddia edildi. Habere göre, Atina'nın son yıllarda attığı adımlar Yunanistan'ı Türkiye ile çok cepheli bir gerilim ihtimaline yaklaştırdı.Habere göre ilk dönem yaklaşık 2016-2021 yıllarını kapsadı. Bu süreçte Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ekseninde oluşturulan iş birliğinin Fransa, Mısır, Libya'da Halife Haftar, Suriye'de Beşşar Esed ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı da içine alacak şekilde genişletilmeye çalışıldığı belirtildi. Banking News, bu dönemde temel hedeflerden birinin Türkiye'ye karşı bölgesel bir denge oluşturmak olduğunu ileri sürdü.Haberde, 2017 Körfez krizinin sona ermesi ve Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ile Mısır başta olmak üzere Körfez ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirmesinin ardından Atina'nın ilk stratejisinin zemin kaybettiği ifade edildi. Bunun üzerine Yunanistan'ın 2023-2026 döneminde yeni bir yaklaşım benimsediği aktarıldı.Yunanistan merkezli Banking News'e göre ikinci aşamada Atina'nın iki temel hedefi bulunuyordu. Bunlardan ilki, İsrail ile oluşturulan savunma ortaklığını Körfez ülkelerine doğru genişletmekti. İkinci hedef ise özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar nezdinde Türkiye'nin artan siyasi ve askeri etkisini sınırlamak olarak gösterildi. Haberde, Atina'nın Körfez ülkeleriyle geliştirdiği güvenlik ilişkilerinin İsrail'in bölgesel nüfuzunu artıran bir araç haline geldiği öne sürüldü. Banking News Atina'nın İsrail yönetimi tarafından kullanıldığının altı çizildi.Haberde, yaklaşık 3,5 milyar dolar değerindeki 'Aşil Kalkanı' hava savunma programının üç farklı İsrail savunma sistemini tek bir çok katmanlı hava savunma ağı altında birleştirmeyi amaçladığı belirtildi. Ayrıca Atina'nın, Türkiye sınırına konuşlandırılması planlanan Elbit Systems üretimi hassas topçu sistemleri için yaklaşık 750 milyon dolarlık ek yatırım yaptığı aktarıldı.Banking News, Türkiye'nin NATO içerisinde Müslüman nüfusa sahip tek ülke olduğunu, gelişen savunma sanayisi ve bölgesel diplomatik kapasitesi sayesinde Orta Doğu'da etkisini artırdığını yazdı. Haberde, Ankara'nın Gazze savaşı boyunca Arap ve İslam dünyasının tezlerini desteklediği, bunun da Körfez ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirdiği ifade edildi. Ayrıca Türkiye'nin Suudi Arabistan, Pakistan ve Mısır gibi ülkelerle birlikte bölgesel güvenlik mimarisi oluşturmaya yönelik girişimlerinin Yunanistan'ın Orta Doğu politikasıyla doğrudan çeliştiği öne sürüldü.Yunanistan merkezli Banking News'e göre, Türkiye'nin Körfez bölgesindeki artan etkisi karşısında Atina, İsrail ile askeri ve stratejik ortaklığını daha da derinleştirmeyi tercih ediyor. Haberde, Yunanistan'ın yalnızca Doğu Akdeniz'de değil, Türkiye'nin etkin olduğu Körfez başta olmak üzere farklı coğrafyalarda da Ankara'yı dengelemeyi hedeflediği iddia edildi.Banking News, söz konusu stratejinin uzun vadede Yunanistan açısından ciddi güvenlik riskleri oluşturabileceğini ve ülkeyi bölgesel krizlerin doğrudan tarafı haline getirebileceğini ileri sürdü.