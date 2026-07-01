CHP’li Başkandan Personele Mobbing! 'Kermese Katılmayan Personelin İsimlerini İsteyeceğiz'

İzmir’de CHP’li Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik'in, Bergama Kermesi öncesinde birim müdürlerine gönderdiği mesaj tepki çekti. Başkan Çelik mesajında tarafından müdürlere WhatsApp üzerinden gönderilen mesajda "Değerli müdürlerim, 90. Bergama Kermesimizin açılışına tüm personellerimizle birlikte katılmak önem arz etmektedir. Kortej yürüyüşümüze katılamayan personellerimizin isimlerini sizlerden isteyeceğiz, bilginize" ifadeleri yer aldı. Başkan’ın katılmayan personellerin isimlerini isteyeceğini söylemesi mobbing olarak yorumlandı ve tepkilere neden oldu.

CHP'li Bergama Belediyesi'nin bu yıl 90'ıncısını düzenlediği Bergama Kermesi öncesinde, Belediye Başkanı Tanju Çelik'in belediyenin birim müdürlerine WhatsApp üzerinden gönderdiği mesaj tartışma konusu oldu. Başkan Çelik'in kortej yürüyüşüne katılamayan personellerin isimlerinin isteneceğinin belirtilmesi, belediye personeline yönelik bir idari baskı ve mobbing yorumlarına neden oldu.Türkiye'nin en köklü kültür organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Bergama Kermesi, Bergama'nın tarihi, kültürel ve doğal değerlerini tanıtmak amacıyla Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde başlatılan bir festival olma özelliğini taşıyor. Cumhuriyet değerleriyle özdeşleşen böylesine önemli bir etkinlik öncesinde gündeme gelen söz konusu mesaj ise festivalin önüne geçen tartışmaların fitilini ateşledi.Belediye Başkanı Tanju Çelik tarafından müdürlere WhatsApp üzerinden gönderilen mesajda 'Değerli müdürlerim, 90. Bergama Kermesimizin açılışına tüm personellerimizle birlikte katılmak önem arz etmektedir. Kortej yürüyüşümüze katılamayan personellerimizin isimlerini sizlerden isteyeceğiz, bilginize' ifadeleri yer aldı. İsmini açıklamak istemeyen belediye personeli, 'Tek tip beyaz tişört giydirip meydanlara çıkarması bize eziyet geliyor. Festival yapılıyorsa vatandaşlar katılmalı, belediye personeli neden zorunlu katılıma tabi tutuluyor. Biz köle miyiz Başkan?' dedi.