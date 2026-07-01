CHP kurultayı Ceza Davası 16 Eylül'e Ertelendi

CHP'nin şaibeli kurultay davasında idari yargının yanında ceza yargısı süreci de devam ediyor.Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nce CHP'de Özgür Özel'in genel başkanlığa seçildiği ve mutlak butlan kararı ile iptal edilen Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı ile ilgili Ekrem İmamoğlu, Cemil Tugay, Özgür Çelik gibi isimlerin aralarında olduğu 12 sanıklı davanın 6'ncı duruşması görüldü.Davanın Mayıs'ta görülen önceki duruşmasında tanık olarak dinlenmesine karar verilen, İBB Davası'ndaki etkin pişmanlık ifadesi veren sanıklardan Adem Soytekin duruşmaya SEGBİS ile bağlandı.Soytekin, SEGBİS üzerinden verdiği tanık ifadesinde CHP'li bazı delegelere İBB iştirak şirketi KİPTAŞ üzerinden daire satışı yapıldığını söyledi.KİPTAŞ'tan randevu listesi gönderildiğini belirten Soytekin, "Onun üzerinden satış yapıldı. Kimlere satılacağına dair mail atıldı" ifadelerini kullandı.Duruşmada sanıklardan Özgen Nama da dinlendi.Mahkeme heyeti, davanın 26 Eylül'e ertelenmesine karar verdi.Davada 12 sanık hakkında 1 ila 3 yıl arası hapis cezası isteniyor.Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağdur sıfatıyla yer aldığı davada eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da şikayetçi olarak bulunuyor.Lütfü Savaş ve bazı delegeler tarafından 38'inci Olağan Kurultay'a şaibe karıştırıldığı iddia edilmiş; delegelerin oylarını rüşvet karşılığında satın alındığı öne sürülerek farklı mahkemelerde dava açılmıştı.Bu davalar 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilmişti.