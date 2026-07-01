Bolu Belediyesi’ne Operasyon! Özel Kalem Müdürü Gözaltında

Bolu'da belediyeye yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi.Jandarma ekiplerinin düzenlediği çalışmada, aralarında Özel Kalem Müdürü'nün de yer aldığı bazı isimler gözaltına alındı.Kentte sabah saatlerinde yapılan operasyon, belediye birimlerinde hareketliliğe neden olurken, gözaltı işlemlerinin ardından soruşturma sürecinin başlatıldığı öğrenildi.Edinilen bilgilere göre jandarma ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyon kapsamında bazı belediye personeli ve ilgili şahısların gözaltına alındığı belirtildi.Gözaltı işlemlerinin, yürütülen bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği ve ekiplerin delil toplama çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.Operasyonda en dikkat çeken gelişme, Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'ın da zimmet suçlamasıyla gözaltına alınması oldu. Şüphelilerin jandarma tarafından ifadelerinin alınmak üzere ilgili birimlere götürüldüğü bildirildi.Öte yandan Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmanın, daha önce 'icbar suretiyle irtikap' suçlamasıyla başlatıldığı ve süreçte Belediye Başkanı Tanju Özcan ile bazı belediye yöneticilerinin tutuklanmasının ardından kapsamının genişletildiği biliniyor.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.Özgür Nihat Yıldız'ın, tutuklanan eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın şoförlüğünü yaptığı, sonrasında ise özel kalem müdürlüğüne getirildiği öğrenildi.