AK Parti Kendi Rekorunu Kırdı! Üye Sayısı...

Siyasetin merkez üssü, milletin parlayan yıldızı AK Parti, rekor tazelemeye ve büyümeye devam ediyor.Gelişmeyi sosyal medya hesaplarından büyük bir gururla duyuran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti ailesinin ulaştığı devasa rakamları kamuoyuyla paylaştı.Teşkilat Başkanı Büyükgümüş, Yargıtay'ın resmî verilerine göre AK Parti'nin toplam üye sayısının 11 milyon 709 bin 913'e ulaştığını müjdeledi. Sadece Ocak ayından bu yana partiye dev bir katılım gerçekleştiğini vurgulayan Büyükgümüş, şu ifadelerle milletin iradesine dikkat çekti:'Ocak ayından bu yana ailemize katılan 166.612 yeni yol arkadaşımız, milletimizin Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine, AK Parti'mize ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuza duyduğu güvenin en açık göstergesidir.'AK Parti'nin gücünü sadece ve sadece milletten aldığını ifade eden Büyükgümüş, partinin kurulduğu günden bu yana birlikte büyüdüğünü ve sarsılmaz bir kale haline geldiğini belirtti. Büyükgümüş, mesajını şu sözlerle tamamladı:'AK Parti, milletinden güç alan, milletle büyüyen ve Türkiye Yüzyılı'na yürüyen büyük bir ailedir. Bu büyük aileye emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza ve gönlünü AK Parti'ye açan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum.'