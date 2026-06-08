AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar... “CHP’de herkes birbirine ihanet ediyor”

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:MUHİTTİN BÖCEK'TEN BİR İTİRAF DAHA'Efendim biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunu söyleyen kişi yine bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı. Ve tabii bu parayı alan biliyorsunuz yüzsüz Veli, utanmaz Veli. Bununla alakalı ilk başta biliyorsunuz Veli Ağbaba'ya 1 milyon euro biliyorsunuz para veriyorlar. Ve hiç utanmadan ahlaki değerlerin tamamını bir kenara bırakarak geliyor ve bu parayı alıyor. Tabii adam yüzsüz. Ondan sonra Manisa'da da çantayla 50.000 euro rüşvet götürdüğünü kendisi söylüyor. Bakın '950 bin euro rüşvet götürdüm' diyor. Şimdi o dönemde bakıyoruz gerçekten, orada olduğuna dair buradan tweetlerden görebiliyoruz. Ayriyeten de yapılan HTS kayıtlarında da kendisinin orada olduğu o tarihte tespit edilmiş durumda.Ancak diyor ki 'Ben 950 bin euro rüşvet götürdüm' diyor. Ya şimdi Duygu Hanım bunu söyleyen, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Antalya belediye başkanları. Şimdi biz Antalya belediye başkanına mı inanacağız? Yüzsüz ve ahlaksız Veli Ağbaba'ya mı inanacağız yoksa Özgür Özel'e mi inanacağız? Kime inanacağız biz? Yoksa Antalya Belediye Başkanının parayı genel merkeze götürdüğünü söyleyen, 1 milyon euro'yu götürdüğünü söyleyen, oğlu Gökhan Böcek'e mi inanacağız?Şimdi bakın şunu unutmayalım. Bu iddiaların aynısı AK Parti'de olsaydı neler olurdu? Cumhuriyet Halk Partisi bunu hangi durumda nasıl söylerdi? Düşünün bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı eğer AK Parti'nin bir belediye başkanı kalkıp genel merkezle ilgili böyle bir iddiada bulunsaydı ne söylerdi? Kızılca kıyamet kopardı değil mi? Peki şimdi biz bunu sanki söyleyen kişilermişiz gibi AK Parti'yi suçlamalarının Allah aşkına ne anlamı var?Çok enteresan. Diyor ki Muhittin Böcek, 'Yüzsüz Veli Ağbaba ile ilgili 'Adaylığımın en kritik günlerinde Ankara'da bir lüks otelde kalıyordum. Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağaba, 'Oğlum Mustafa Gökhan Böcek'i aradı. Oğlum 1 milyon euro nakit parayı teslim etmek üzere gün içinde CHP genel merkez binasına gitti ve parayı teslim etti.' Neden bu Veli Ağbaba ve onunla birlikte hareket edenlerin, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ni bırakmamak için mücadele ettiğini anlıyor musunuz? Adamlara baksanıza. Adaylık için 1 milyon euro. Allah bilir başkalarından neler götürdükleri ile ilgili iddialar ortaya çıkacak. Şimdi benim en çok merak edip ve beklediğim işler ne biliyor musunuz? Acaba bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Hazine'nin verdiği para ile ilgili olarak acaba bu paraları nerelere kullandılar? Bu paraları kullanırken yine Veli Ağbaba bu işin içinde miydi? Bu ahlaksızlıkların yapılmasında parmağı var mıydı? Bunlar çok önemli şeyler.'Şimdi CHP'lilere soruyorum. Hangi davanız var sizin? Hangi sosyal demokratlıktan, hangi Atatürk ilke ve inkılaplarından bahsediyorsunuz ki Veli Ağbaba denilen bu ahlaksız, 1 milyon euro, sizin belediye başkan adaylarınızdan para alıyor ve o kişiyi aday yapıyor. Şimdi sosyal demokratlık bu mu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 tane okunun hangi bir tanesi bunu söylüyor?Bakın bunları sormaları lazım. Şimdi siz sokaklara çıktığınız zaman vatandaşla konuşurken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ve ilçe örgütleri, vatandaşa ne vadedeceksiniz? Ver parayı aday ol mu vadedeceksiniz? Mesela şimdi önümüzdeki dönemde eğer Özgür Özel'in bu kadrosu kalırsa, İstanbul ve Ankara kaça gidecek? İlçe belediye başkanlıklarında pazarlıklar ne olacak? Bunları kendi içinde kapalı bir ihaleyle mi satacaklar? Yoksa Veli Ağbaba akşamları teknede keyif yaparken bu paraları nasıl ezecek? Onları mı düşünecekler? Bir siyasi partinin düştüğü şu rezil durumu görüyor musunuz?Ama yüsüz bir Veli Ağbaba olursa, utanmaz bir Veli Ağbaba olursa partide, parti bu hale gelir. Bütün partinin bu hale gelmesindeki en önemli faktörlerden birisi yüzsüz Veli'dir. Bakın buna inanın. Adamlar illallah etmiş artık itiraf edelim demişler. Yani bıkmışlar Veli Ağbaba ve onun gibilerden. Adamlar anlatıyorlar.'CHP'LİLER, 'HAİN KEMAL' SLOGANLARI ATTILAR'Allah, bunların içinde siyaset yapanlara sabır versin. Ne kadar hakikaten mide bulandırıcı bir ortam. Bir önceki halkın umudu Kılıçdaroğlu, şimdi hain Kemal. Allah iyi ki size iktidarı nasip eylememiş. Yani yarın ülkeyi hangi kaosun içine sokacaklarını görüyor musunuz? Aslında içten içe Kemal Kılıçdaroğlu demek ki aday olduğu dönemde bunlar içten içe bir nefretle besliyormuş. İnsan 2 senede bu kadar değişir mi?Şimdi Kılıçdaroğlu ile ilgili bir sürü yaptıkları sempozyumlar var, programlar var. Yazdıkları kitaplar bile var. O zamanlar Kılıçdaroğlu için hüngür hüngür ağlayan Özgür Özel, gözyaşı döken Özgür Özel şimdi salonda 'Hain Kemal' diye slogan attırıyor.Cumhuriyet Halk Partisi'nde, geçen gün bir televizyon programında izledim. Eski bir Cumhuriyet Halk Partili milletvekili diyor ki, 'Her gün sizi insanlar sevebilir. El üstünde tutup baş taci edebilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısının önüne çıktığınızda da bir anda hain ilan edilebilirsiniz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'de bu kültür var' diyor. Şimdi Muharrem İnce bunların başının tacı değil miydi? Hatırlayın. Kıymetli annesinin elini öperek bir seçim kampanyasına başladığı dönemi düşünün. Bütün CHP'liler işte geliyor, işte köylü Muharrem, helal olsun, şöyle böyle derlerken daha sonra seçim bittiği gece kendisiyle ilgili hangi iftiralar attılar? Neleri söylediler? Bir gecede... Hemen arkasından aynı hadiseyi Kemal Kılıçdaroğlu yaşadı. Şimdi görüyoruz Önder Sav ne diyor? Yaşananlara inanamıyorum. İçime sindiremiyorum diyor. Değil mi? Evet. Yani sindiremiyorsa sindirmesi için ne yapması gerektiğini biliyor. Ama kendisini de buradan açık olarak söyleyeyim. Sen zamanında Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekletip aday olmayacak kişiyi adaylık haline getirip Baykal'a da ihanet etmediniz mi? Ya bir siyasi parti düşünün hepsi birbirine ihanet ediyor.Her genel başkan ihanetle mi başa gelmiş? Yani öyle mi? Böyle bir durum var gibi. Sanki Cumhuriyet Halk Partisi'de böyle bir durum var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı içinde üzücü aslında bir güven problemi de yaşıyor. Hangi ideolojik bağlantıyla birbirlerine bağlılar? Seçimde kendi belediye başkanlarını parayla adaylık satan bir siyasi partinin hangi ideolojisinden bahsedebilirsiniz? Hangi bu ülkenin Allah aşkına idealleri için hayatlarını ortaya koyabileceğini düşünebilirsiniz? Kendi delegelerini parayla satan bir siyasi partinin ya delegeleri parayla satılıyor. Bazıları pavyonda satılıyor. Bazıları yardım kartına satılıyor. Ee işte geçen gün Turgut Koç muydu ismi, adam diyor ki '10.000 tl para gönderdim Etimesgut'ta bir delegeye ve o delegenin oyunu satın aldım.' diyor. Şimdi bunlar iktidar olsa daha büyük para veren Allah muhafaza başka bir devlet sahibi ya da bir devlet görevlileri olmaya kalksa, bunlar Allah korusun bu memleketi satmaya kalkar. Buna inanın. Parayla oyunu satan, delegeliğini satan ne demektir efendim? Sizin oyununuzu satmak parayla, bana göre kusura bakmasın kimse haysiyetini satmaktır. Şimdi ben kendi siyasi partimdeki genel başkanımı, düşünün ki ideallerim uğruna bu ülkeyi daha iyi bir noktaya getirecek diye oy atmıyorum, bana 10.000 TL para versin, bir tane daire versin ya da işte bana bir tane araba versin, yardım kartı versin diye seçiyorum. Efendim işte bu nedir biliyor musunuz? Bir camianın delegelerinin satılık olması Allah muhafaza bu ülke için büyük bir tehlikedir.'CHP GENEL MERKEZİ'NDE 'HAİN KEMAL' YAZISI'Allah'tan bu millet hakikaten bu altılı masa diye kalkıp biliyorsunuz o dönemde. Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçmedi. Şu an 'Hain Kemal' diye ilan edeceklerdi. Ülkeyi bir kaosun içine sürükleyeceklerdi. Ülke perişan duruma gelecekti. Görüyorsunuz değil mi? Efendim adamlar çok enteresan bir camia. Biliyorsunuz Gürsel Tekin geçen gün anlattı, odalara gelip delegeler tuvaletlerini yapıyor. Böyle bir camia hiç gördünüz mü siz? Odaya tuvalet yapıyor, duvara 'Hain Kemal' yazıyor. Yani Allah aşkına yani nasıl bir ahlak yapısıdır.'FATİH ALTAYLI'NIN HEDEFİNDE KILIÇDAROĞLU VAR'Sayın Altaylı, günler boyunca bu Kılıçdaroğlu'nu siz övmediniz mi? Bu toplumda Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi için ciddi mücadeleler vermediniz mi? Şimdi neden vatana ihanet kapsamında düşünmek lazım. Hakikaten bir anda 180 derece bu kadar nasıl değişebiliyorsunuz? Ben anlamıyorum. İnsanın bir duruşu olur arkadaş. Hiç kimse neden şunu söylemiyor? Ben şunu anlamıyorum. Bakın Duygu Hanım sizinle de biliyorsunuz bugün odada otururken, toplantıda yaparken gündem toplantımızı, şu soruyu sorduk. Siz de aynısını söylediniz. Ya Allah'ın bir kulu da çıkıp şunu hiç demiyor 'Ya arkadaş seçimde parayla oylar satın alınmış. Burada hukuksuz bir seçim yapılmış ve aslında hileyle kazanılmış olan bir durum söz konusu. Peki bu konuyla ilgili neden bir tane sol medyada bu işi savunan yok? Ben anlamıyorum. Yani demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'de şöyle bir durum var. Sizin belediyelerinizde bir hırsızlık var ise, bu hırsızlıkla ilgili bir durum yüzde 100 önünüze konsa dahi, bunu kabul etmeyebilirsiniz. Ee çünkü burada durum bu. Yani ya şikayet eden CHP'li, ortaya çıkmış oylar parayla satılmış. Adam diyor ki 'Ben para aldım, oy sattım.' diyor. Her şey ortada. Bir tanesi çıkıp da şunu demiyor. Ya arkadaş bizim genel başkanı seçimde hileyle indirmişsiniz. Hiç utanmıyor musunuz diyen yok. Bu nasıl bir siyasi parti?'İMAMOĞLU'NDAN, KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMASISeçim döneminde Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın birlikte verdikleri görüntüleri hatırlatan Osman Gökçek, 'Bu İmamoğlu zaten biliyorsunuz pek bir duruşu olan bir kişi değil. Cumhurbaşkanı adayı olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu söylüyordu. Şimdi Ekrem İmamoğlu ne diyor? 'Allah affetse millet affetmeyecek.' diyor. Ee hani millet için birlikteydiniz. Millet için burada olduğunuzu söyleyip Kılıçdaroğlu'na, 'Sayın Cumhurbaşkanım merhabalar' deyip biz millet için buradayız demiyor musunuz? Bakın ne diyor 'Sevgili milletim, bugün size cumhurbaşkanı yardımcılarımı tanıtıyorum' diye söylüyor. İnsanda yüz olur, utanma olur. Böyle bir siyasi parti olur mu? Dün millet için Kılıçdaroğlu, bugün milletin affetmeyeceği Kılıçdaroğlu. Niye? Soruyorum. seçimi parayla satın almışsınız. Delegeleri parayla satın almışsınız, kazanmışsınız. Hukuksuzluk yapmışsınız. Bunu biz demiyoruz. CHP'liler şikayet etmiş. Şimdi soruyorum. Bu nasıl bir yüzdür Allah aşkına? Bu kadar değişiyorsunuz. Tarih şuuruyla konuşuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine baktığım zaman bugün önümüzdeki dönemlerde yaşayacağız bunu. Bir 10 yıl içinde vesaire. En nefret ettikleri, en hakaret ettikleri, bu partiyi rezil edip bırakıp gitti dedikleri adamı Ekrem İmamoğlu ilan edecekler. Bunları da yaşayacağız. Bak hep birlikte göreceğiz bunu. bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olan bir kısım. Zaten en son yapılan anketlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi seçmeninin yüzde 57'si Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı yolsuzluklara inanıyor. CHP'liler inanıyor. Bakın CHP'lilerin yüzde 57'sinden bahsediyor. Türkiye'deki seçmenden bahsetmiyorum. CHP'li seçmenin yüzde 57'si dahi İmamoğlu'nun yolsuzluk yaptığına inanıyor zaten. Göreceksiniz bu partiyi bu hale getirmenin en büyük faturasını İmamoğlu'na kesecekler.' dedi.