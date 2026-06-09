Adana'da platonik aşk beslediği kadını sokak ortasında bıçakladı

Seyhan ilçesinde 28 yaşındaki Ramazan S., platonik aşk beslediği Nursel S.'yi sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde Ramazan S., platonik aşk beslediği Nursel S.'yi takip edip, sokakta durdurdu.



Paniğe kapılarak yere düşen Nursel S., Ramazan S. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.



SALDIRGAN OLAYIN ARDINDAN KAÇTI



Nursel S.'nin çığlık atarak yardım istemesi üzerine şüpheli Ramazan S. kaçtı.



Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.



YARALI KADIN TEDAVİ ALTINA ALINDI



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Nursel S., Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI



Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada şüpheliyi gözaltına aldı.



Ramazan S.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

