Şehre İnen Ayı Korku Saçtı! Eğitime Ara Verildi

Japonya'da yine ayı endişesi yaşanıyor. Başkent Tokyo'nun kuzeyinde bulunan Utsunomiya şehrinde bir park yakınındaki yerleşim bölgesinde bir boz ayı görüldü. Ardından belediye yetkilileri ayının sabah erken saatlerde bir ortaokulun yaklaşık 500 metre yakınında görüldüğünü duyurdu fakat ayı yakalanamadı.Şehirde alarm durumu verildi, güvenlik gerekçesiyle 94 ilk ve ortaokulda eğitime bir gün süreyle ara verildi. Yaklaşık 500 bin nüfuslu şehirde ayıyı yakalamak için çalışmalar sürüyor.Öte yandan geçtiğimiz hafta da Fukuşima şehrinde bir ayı ortalığı birbirine kattı, insanları yaraladı. Kyodo News'ün haberine göre, ayı saldırısı ilk olarak Fukuşima'daki bir çelik fabrikasında yerel saatle 06.30'da yaşandı. Fabrikadaki saldırıda 2 erkek işçi yaralandı.Ayı fabrikanın ardından yerleşim bölgesine yöneldi. Burada 80'li yaşlardaki bir kadın ile 60'lı yaşlardaki bir erkeği de yaraladı.Japonya'da marta kadar son bir yılda ayı saldırıları sonucu yaralanan veya hayatını kaybeden kişi sayısı rekor seviyeye ulaşarak 238 oldu.Tohoku bölgesinde 19 binden fazla siyah ayı, Hokkaido'da da yaklaşık 11 bin 600 bozayı olduğu tahmin ediliyor.