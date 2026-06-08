CHP'de İpler Kopma Aşamasında! İki Kanat Arasında Diyalog Koptu İddiası

İstinaftan çıkan mutlak butlan kararıyla hemen hemen her gün yeni bir krizin içine düşen CHP'de sular durulmuyor. Partide iki kanat arasında geçen hafta başlayan grup toplantısı krizi, bu hafta daha da kaotik bir sürece dönüştü.CHP'li milletvekilleri Engin Altay, Ali Öztunç ve Gürsel Erol, iki kanat arasında günlerce mekik dokuyup tüm kriz başlıklarına ilişkin orta yol bulmaya çalışsa da bir sonuca varamadı.Bu süreçte genel merkez kanadı, ısrarla grup konuşmasını Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağını vurgulamaya devam ediyor. Manisa Milletvekili Özgür Özel ile çalışma ekibi arasındaki istişarelerin ise sürdüğü ve salı günü ne yapılacağına ilişkin nihai kararın bugün çıkabileceği öne sürülüyor.Grup toplantısı salonunun Kemal Kılıçdaroğlu'na tahsis edilmesi halinde Özgür Özel ve destekçilerinin TBMM bahçesinde ayrı bir grup toplantısı yapabileceği de iddialar arasında yer alıyor.Öte yandan Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında bitmek bilmeyen grup toplantısı krizinin bir benzeri 1993 yılında SHP'de de yaşanmıştı. Eylül 1993'te Murat Karayalçın milletvekili olmadan genel başkan seçilmiş ve grup kürsüsünde konuşma kararı almıştı.Bu süreçte SHP milletvekillerinin önemli bir kısmı, Karayalçın'ın vekil olmadan TBMM'de konuşma yapmasına tepki göstermiş ve hizipleşmeler ortaya çıkmıştı. Parti bu süreçte adeta ikiye bölünmüş, idari ve teşkilat yönetimi genel başkanda kalırken, meclis faaliyetleri ise Grup Başkanı Aydın Güven Gürkan tarafından yürütülmüştü.Bugünkü CHP'deki kaotik durumun aksine o dönem uzlaşı yolunu tercih eden iki kanat, 'Grup başkanı genel başkana bağlı olarak çalışır' esasını da dikkate almış ve böylelikle Karayalçın grup kürsüsüne çıkarak konuşmalarını gerçekleştirmişti.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da önceki gün yaptığı açıklamada SHP'deki bu olayı referans göstererek, 'Sayın Karayalçın'a rağmen Aydın Güven Gürkan Meclis Grup Başkanı olarak seçiliyor. Bu konuyla ilgili nasıl hareket edileceğine ilişkin o zamanki TBMM Başkanı rahmetli Cindoruk'a soruluyor.Cindoruk da 'Meclis Başkanlığı olarak bir partinin iç işlerinde taraf değiliz' diye çok açık bir şekilde konumunu belli ediyor ve orada hem grup başkanlığından gelen yazıyı kabul ediyor hem de o zamanki Sayın Genel Başkan Murat Karayalçın meclis grubunda konuşma yapıyor' bilgisini paylaşmıştı.