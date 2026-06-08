  • USD: 46,01 - 46,10
  • EURO: 53,00 - 53,10
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Altın Düşüyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Altın fiyatları, FED'in faiz artışı endişesi ve Brent petrolün yükselmesiyle değer kaybetti. Güçlü gelen ABD istihdam verileri FED'in faiz artışına gidebileceği beklentisini güçlendirdi

Ekleme: 8.06.2026 - 09:31 Güncelleme: 8.06.2026 - 09:35 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Düşüyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?İran ile İsrail arasında çatışmaların yeniden başlamasıyla petrol fiyatlarında yaşanan toparlanma da enflasyon endişelerini artırdı. Yaşanan gelişmelerin ardından gram altın ve ons altın haftaya düşüşle başladı. Yatırımcılar altın piyasasındaki son durumu merak ediyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 8 Haziran 2026 güncel altın fiyatları...

ONS ALTIN

Alış: 4.316,77 dolar
Satış: 4.317,37 dolar

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 5.897,65 TL
Satış: 5.950,85 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 42.072 TL
Satış: 42.382 TL

TAM ALTIN

Alış: 41.474,52 TL
Satış: 42.300,71 TL

YARIM ALTIN

Alış: 21.116 TL
Satış: 21.255 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 10.543 TL
Satış: 10.622 TL

GRAM ALTIN

Alış: 6.399,62 TL
Satış: 6.400,58 TL