Altın Düşüyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
Altın fiyatları, FED'in faiz artışı endişesi ve Brent petrolün yükselmesiyle değer kaybetti. Güçlü gelen ABD istihdam verileri FED'in faiz artışına gidebileceği beklentisini güçlendirdi
İran ile İsrail arasında çatışmaların yeniden başlamasıyla petrol fiyatlarında yaşanan toparlanma da enflasyon endişelerini artırdı. Yaşanan gelişmelerin ardından gram altın ve ons altın haftaya düşüşle başladı. Yatırımcılar altın piyasasındaki son durumu merak ediyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 8 Haziran 2026 güncel altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 4.316,77 dolar
Satış: 4.317,37 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 5.897,65 TL
Satış: 5.950,85 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 42.072 TL
Satış: 42.382 TL
TAM ALTIN
Alış: 41.474,52 TL
Satış: 42.300,71 TL
YARIM ALTIN
Alış: 21.116 TL
Satış: 21.255 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10.543 TL
Satış: 10.622 TL
GRAM ALTIN
Alış: 6.399,62 TL
Satış: 6.400,58 TL
ONS ALTIN
Alış: 4.316,77 dolar
Satış: 4.317,37 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 5.897,65 TL
Satış: 5.950,85 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 42.072 TL
Satış: 42.382 TL
TAM ALTIN
Alış: 41.474,52 TL
Satış: 42.300,71 TL
YARIM ALTIN
Alış: 21.116 TL
Satış: 21.255 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10.543 TL
Satış: 10.622 TL
GRAM ALTIN
Alış: 6.399,62 TL
Satış: 6.400,58 TL