Altın Düşüyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

İran ile İsrail arasında çatışmaların yeniden başlamasıyla petrol fiyatlarında yaşanan toparlanma da enflasyon endişelerini artırdı. Yaşanan gelişmelerin ardından gram altın ve ons altın haftaya düşüşle başladı. Yatırımcılar altın piyasasındaki son durumu merak ediyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 8 Haziran 2026 güncel altın fiyatları...Alış: 4.316,77 dolarSatış: 4.317,37 dolarAlış: 5.897,65 TLSatış: 5.950,85 TLAlış: 42.072 TLSatış: 42.382 TLAlış: 41.474,52 TLSatış: 42.300,71 TLAlış: 21.116 TLSatış: 21.255 TLAlış: 10.543 TLSatış: 10.622 TLAlış: 6.399,62 TLSatış: 6.400,58 TL