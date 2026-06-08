18 İlde Eş Zamanlı Operasyon! 357 Şüpheli Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde yürütülen operasyonlara ilişkin detayları paylaştı. Açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde 18 il merkezli operasyonlar düzenlendi.Bakanlık açıklamasında, İstanbul, Bitlis, Sinop, Gaziantep, Diyarbakır, Van, Nevşehir, Ankara, Uşak, Denizli, Muğla, Manisa, İzmir, Bilecik, Sakarya, Samsun, Tekirdağ ve Muş merkezli operasyonlarda son 5 günde toplam 357 şüpheli yakalandığı bildirildi. Şüphelilerden 194'ünün tutuklandığı, 36'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise sürdüğü kaydedildi.Soruşturmalarda şüphelilerin POS tefeciliği yaptıkları, sosyal medya ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yatırım dolandırıcılığı', 'hesap kiralama' ve 'ürün satış dolandırıcılığı' yöntemleriyle vatandaşları hedef aldıkları tespit edildi.Ayrıca mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağlandığı, çevrim içi ortamda müstehcen çocuk görüntülerinin bulundurulduğu, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin yürütüldüğü, para transferlerine aracılık edildiği ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı belirlendi.Operasyonlar kapsamında yaklaşık 4 milyar 606 milyon TL değerinde 4 şirket, 15 akaryakıt istasyonu ve 1 benzin ile gaz dolum şirketine kayyum atandı.Ayrıca şüpheli para transferlerinin tespit edildiği yaklaşık 100 banka hesabına bloke konuldu. Çok sayıda ruhsatsız silah, 3 milyon TL nakit para, çeşitli uyuşturucu maddeler ve çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.Bakanlık, siber suçlara yönelik operasyonların önümüzdeki dönemde de artırılarak sürdürüleceği mesajı verdi.