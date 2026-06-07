HAKAN SAFİ'DEN AÇIKLAMA!

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün geleceğine yönelik vizyonumuz doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, dünya futbolunun en başarılı teknik direktörleri arasında gösterilen Antonio Conte ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmıştır.

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Fenerbahçe Spor Kulübü’nün geleceğine yönelik vizyonumuz doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, dünya futbolunun en başarılı teknik direktörleri arasında gösterilen Antonio Conte ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmıştır.



Kulübümüzü yeniden Avrupa’nın en güçlü futbol markalarından biri haline getirmek amacıyla oluşturduğumuz sportif yapılanmanın merkezinde; disiplin, kazanma kültürü ve sürdürülebilir başarı anlayışı yer almaktadır. Antonio Conte’nin kariyeri boyunca elde ettiği başarılar, liderlik özellikleri ve futbol felsefesi bu vizyonla tam uyum göstermektedir.



Seçim sürecinin tamamlanmasının ardından gerekli resmi prosedürlerin yerine getirilmesiyle birlikte Antonio Conte’nin teknik direktörlük görevini üstlenmesi planlanmaktadır.



Fenerbahçe’mizi yalnızca Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da en güçlü kulüpleri arasına taşımak için çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir.



Camiamıza ve büyük Fenerbahçe taraftarına saygıyla duyurulur.