BAKAN ERSOY’DAN YENİ EVLENEN ÇİFTE SÜRPRİZ! GENÇ ÇİFTİN NİKÂH ŞAHİDİ OLDU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya programı kapsamında AK Parti'ye katılan Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ile Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul ile bir araya geldi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un gerçekleştirdiği ziyaretlerde AK Parti Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik ile Mustafa Köse de yer aldı.Ersoy, Güngör ve Derman ailelerinin mutluluğuna ortak olduKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Serik Belediyesi ziyaret programı kapsamında gerçekleştirilen nikâh merasimine de katıldı.Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un kıydığı nikâhta Atiye Güngör ile Salim Derman çifti hayatlarını birleştirdi. Bakan Ersoy, nikâh töreninde çiftin şahidi oldu.Ersoy, genç çifti tebrik ederek kendilerine sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür temennisinde bulundu.Nikâh merasiminin ardından çift ve aile fertleriyle bir süre sohbet eden Ersoy, evlilik cüzdanının takdim edildiği tören sonrası çift ile hatıra fotoğrafı çektirdi.Görüşmelerde belediye başkanları, ilçelerde yürütülen çalışmalar ve öncelikli ihtiyaçlar hakkında Bakan Ersoy'a bilgi verirken devam eden projeler ile planlanan yatırımlar da kapsamlı şekilde ele alındı.Bakan Ersoy, yaptığı değerlendirmede, AK Parti'nin hizmet odaklı siyaset anlayışıyla Türkiye'nin her köşesinde eser üretmeye devam ettiğini belirterek yerel yönetimlerle kurulacak güçlü iş birliğinin vatandaşlara daha hızlı hizmet olarak yansıyacağını ifade etti.Ersoy, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şehirlerimizi daha güçlü hale getirmek vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve hizmetleri daha hızlı hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerel yönetimlerimizle uyum içerisinde hareket ederek ilçelerimize daha fazla eser ve hizmet kazandırmaya devam edeceğiz.” dedi.Serik ziyaretinde ilçenin çevre ve altyapı ihtiyaçları da gündeme geldi. Görüşmelerde Acısu Deresi'nde yürütülmesi planlanan dere ıslahı ve çevre düzenleme çalışmaları değerlendirilirken bölgedeki ekolojik dengenin korunmasına yönelik adımlar ele alındı. Dere üzerindeki köprülerin de ilgili mevzuat ve imar planları doğrultusunda yeniden düzenlenmesine ilişkin süreç hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.Toplantıda, ayrıca Serik ve Belek bölgesinin artan turizm kapasitesine paralel olarak sürdürülen atıksu altyapı yatırımları da değerlendirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle hayata geçirilen Serik-2 Atıksu Arıtma Tesisi'nin bölgenin altyapı ihtiyacına önemli katkı sağladığı belirtilirken turizm hareketliliği ve nüfus artışı nedeniyle kapasitenin daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.Bu kapsamda, Bakanlık ile Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü doğrultusunda tesis alanına yeni üniteler kazandırılması, ilave atıksu hatları ve terfi merkezlerinin yapımı için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.Yapılacak yatırımlarla birlikte Serik ve Belek bölgesinin altyapısının daha güçlü hale getirilmesi ve sürdürülebilir turizm hedeflerinin desteklenmesi amaçlanıyor.Bakan Ersoy, turizm merkezlerinin başarısının yalnızca konaklama kapasitesiyle değil, güçlü altyapı, temiz çevre ve planlı şehirleşmeyle mümkün olduğunu belirterek bölgenin ihtiyaç duyduğu yatırımların hayata geçirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.Bakan Ersoy, Serik'in yalnızca Antalya'nın değil Türkiye'nin de en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu belirterek kültürel mirasın korunması ve turizm gelirlerinin artırılmasına yönelik yatırımların süreceğini kaydetti.Ersoy, “Aspendos ve Sillyon'da yürüttüğümüz çalışmalarla yalnızca tarihi mirasımızı korumuyor, aynı zamanda bölgesel kalkınmaya ve sürdürülebilir turizme katkı sağlıyoruz. Hedefimiz, sahip olduğumuz kültürel değerleri gelecek nesillere aktarırken ilçemizin ekonomik gücünü de artırmaktır.” ifadelerini kullandı.Aksu ziyaretinde ise ilçenin sosyal ve kültürel altyapısını güçlendirecek projeler masaya yatırıldı.Uzun yıllardır ihtiyaç duyulan kültür merkezi ve düğün salonu projesine ilişkin son durum değerlendirilirken vatandaşların sosyal yaşamına katkı sağlayacak yatırımlar üzerinde duruldu.Perge Antik Kenti'nde sürdürülen kazı ve çevre düzenleme çalışmalarının da görüşüldüğü toplantıda, bölgenin kültür turizmi potansiyelinin daha da geliştirilmesine yönelik planlamalar değerlendirildi.Bakan Ersoy, “Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Antalya'mızın her ilçesinde kültürel altyapıyı güçlendirecek projeleri desteklemeye devam ediyoruz. Aksu'nun sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri daha görünür hale getirerek ilçemize yeni kazanımlar sağlayacağız.” dedi.Her iki ziyarette de Antalya'nın doğu aksındaki ulaşım yatırımları gündeme geldi.Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'nin bölgenin ekonomik ve turistik gelişimine önemli katkılar sağlayacağı vurgulandı.Bakan Ersoy, ulaşım altyapısının güçlendirilmesinin turizm sektörünün rekabet gücünü artıracağını belirterek Antalya'nın dünya turizmindeki konumunu daha da ileri taşıyacak yatırımların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.Ziyaretlerde belediye başkanları tarafından iletilen talepler de değerlendirilirken vatandaşların beklentileri ve ilçelerin öncelikli ihtiyaçları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.Programların sonunda Bakan Ersoy, Aksu ve Serik'in Antalya'nın gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek merkezi yönetim ve yerel yönetim iş birliğiyle ilçelerin ihtiyaçlarına yönelik projelerin hayata geçirilmeye devam edeceğini kaydetti.