Türkiye'nin En Büyüğü! Binlerce Kişinin Beklediği Sezon Açıldı

Bitlis İl Özel İdaresi ekiplerinin göle ulaşımı sağlayan yolu ulaşıma açması sonrası ziyaretçiler bölgeye gelmeye başladı. Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçe sınırları içerisinde yer alan Nemrut Kalderası, eşsiz doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak.Dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olma özelliğine sahip olan Nemrut, her yıl binlerce doğaseverin ve fotoğraf tutkununun uğrak noktaları arasında bulunuyor.Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında ‘Mükemmeliyet Ödülü'ne layık görülen Nemrut Kalderası, dört mevsim sunduğu eşsiz manzaralarıyla ziyaretçilerini mest ediyor. Yaklaşık 2 bin 250 metre rakımda bulunan kaldera; berrak gölü, çevresindeki volkanik yapıları, buhar bacaları ve zengin doğal yaşamıyla dikkat çekiyor. Kaldera içerisinde yer alan büyük göl, özellikle yaz aylarında serin havası ve büyüleyici manzarasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.Büyük ve küçük gölleri, sıcak ve soğuk su kaynakları ile kamp ve doğa yürüyüşü imkânları sunan bölge, ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Yüksekten çekilen görüntülerde bir kez daha gözler önüne serilen Nemrut Kalderası'nın eşsiz güzelliği, bölgenin turizm potansiyelini ortaya koyarken, sezon boyunca binlerce yerli ve yabancı turistin bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor.