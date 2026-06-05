The New York Times Yazdı! Trump Hırsız Rolünü Oynadı

ABD Başkanı Donald Trump özellikle Orta Doğu politikaları, İran ile yaşanan gerilim ve iç siyaset tartışmalarıyla gündemde.İsrail ile birlikte İran'a yönelik düzenlenen saldırılar sırasında ABD, İran'ın nükleer programı, protestolar ve bölgesel tehditler gerekçesiyle Orta Doğu'ya on binlerce asker konuşlandırdı.Bu saldırılar nedeniyle küresel zeminde enerji fiyatlarında artış, enflasyon baskısı gibi ekonomik yansımalar da yaşanıyor.Bunlar yaşanırken ABD halkı da Trump'ın özellikle İran'a yönelik saldırıları, iç ve dış siyasetteki tutumunu eleştiriyor; çeşitli gösteriler düzenliyor.ABD merkezli New York Times gazetesi de Trump'ın politikalarını inceleyen ve ona 'hırsız komutan' tanımlaması yapan bir analiz yayımladı.Yazıda İran savaşı sırasında, on binlerce askerin İran yakınlarında konuşlandığına dikkat çekilerek, Trump'ın önceliğinin ülkeyi birleştirmek olmadığı belirtildi.Analizde ayrıca Trump'ın, kendi Adalet Bakanlığı aracılığıyla, vergi mükelleflerinin parasını kullanarak 1,776 milyar dolarlık bir siyasi fon oluşturmaya çalıştığı belirtildi.Yazıda, Trump'ın savaşta birleştirici rolünü oynamak yerine 'hırsız komutan' gibi davrandığı yer aldı.'Trump, üniformalı erkek ve kadınlarımızdan nihai fedakarlığı isterken, aynı anda kendi ailesi ve siyasi müttefikleri (bunlara 6 Ocak 2021'de ABD Kongresi'ne saldıranlar da dahil olabilir) yararına ABD Hazinesi'ni açıkça ve yüzsüzce soymaya kalkıştı.' değerlendirmesi yapılan yazıda bu fonun gerekçesinin, Trump destekçilerinin 'önceki başkanın elindeki silahlaştırılmış hukuk ve hukuk savaşı' nedeniyle uğradıkları zararları telafi etmek olduğu kaydedildi.Analizde ayrıca şu sözler yer aldı:'Eğer Trump'ta bir gram dürüstlük olsaydı, 1,776 milyar doları 6 Ocak'ta Anayasa'yı devirmeye kalkışan sözde 'özgürlük savunucularına' ayırmak yerine, o parayı bugün özgürlük sınırının gerçek savunucularına -Ukrayna Ordusu'na- harcaması için Kongre'ye talimat verirdi.''Amerikalılar Trump'ın sistemimizi bir avcıya dönüştüğünü -adalet sistemini manipüle ederek 6 Ocak korsanlarına para akıtacak ve kendi ailesiyle ilgili vergi soruşturmalarına karşı dokunulmazlık sağlayacak- fark etmeye başladığı sırada, müttefiklerimiz de Trump'ın Amerika'sının kendileri için tehlikeli bir avcı haline geldiği sonucuna varıyor.'