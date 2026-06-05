Süresiz Nafaka Bitti! İşte Herkesin Merak Ettiği Soruların Yanıtı

Yıllardır hukuk çevrelerinde ve kamuoyunda tartışılan süresiz nafaka uygulamasında önemli bir eşik aşıldı. Anayasa Mahkemesi, boşanma sonrasında eşlerden birine ömür boyu nafaka bağlanabilmesinin önünü açan düzenlemeyi iptal etti. Karar, nafaka sisteminin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmese de mevcut uygulamada köklü değişikliklerin habercisi olarak değerlendiriliyor.Tartışmaların fitilini Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin başvurusu ateşledi. Mahkeme, Türk Medeni Kanunu'nun yoksulluk nafakasını düzenleyen 175. maddesinde yer alan 'süresiz' ifadesinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle konuyu Anayasa Mahkemesi'nin gündemine taşıdı.Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, düzenlemenin iptaline karar verirken yasama organına yeni bir sistem oluşturulması için 9 aylık süre tanıdı.Kararın ardından kamuoyunda oluşan en büyük soru işareti bu oldu. Ancak uzmanlara göre 'nafaka kaldırıldı' şeklindeki yorumlar gerçeği yansıtmıyor.Karar yalnızca boşanma sonrası ekonomik olarak zor duruma düşen eş lehine hükmedilen yoksulluk nafakasını ilgilendiriyor. Çocuklar için ödenen iştirak nafakası veya dava sürecinde verilen tedbir nafakası mevcut haliyle devam ediyor.Evet. Anayasa Mahkemesi'nin kararı mevcut nafaka hükümlerini otomatik olarak sona erdirmiyor. Halen mahkeme kararıyla nafaka alan kişiler ödemelerini almaya devam edecek. Nafaka yükümlülerinin de mahkeme kararı olmadan ödemeyi kesmeleri mümkün değil.Uzmanlar, ödeme yapılmaması halinde icra takibi ve faiz gibi hukuki sonuçların gündeme gelebileceği uyarısında bulunuyor.Hukukçular bu konuda net konuşuyor. Anayasa Mahkemesi kararları kural olarak geçmişe dönük uygulanmıyor. Bu nedenle daha önce ödenmiş nafakaların yalnızca bu iptal kararı gerekçe gösterilerek geri istenmesi mümkün görünmüyor.Kararın etkisinin geçmişten çok gelecekte kurulacak yeni sistem üzerinde hissedileceği belirtiliyor.Boşanma veya nafaka davaları halen devam eden taraflar açısından karar önemli bir dayanak oluşturabilir. Mahkemelerin, Anayasa Mahkemesi'nin ortaya koyduğu değerlendirmeleri göz önünde bulundurması bekleniyor.Özellikle kısa süreli evlilikler, tarafların çalışma imkanları, yaşları, eğitim durumları ve ekonomik koşulları gibi unsurların yeni dönemde daha fazla önem kazanacağı ifade ediliyor.Bu sorunun cevabı için gözler TBMM'ye çevrildi. Anayasa Mahkemesi yeni bir model belirlemedi. Sadece mevcut sistemde yer alan süresizlik unsurunu iptal etti. Bundan sonraki süreçte Meclis'in yeni bir düzenleme hazırlaması gerekiyor.Hukuk çevrelerinde konuşulan seçenekler arasında nafaka süresinin evlilik süresine göre belirlenmesi, hakime daha geniş takdir yetkisi verilmesi veya belirli istisnai durumlarda uzun süreli nafaka uygulamasının sürdürülmesi bulunuyor.Uzmanlara göre karar, nafaka kurumunun tamamen ortadan kaldırılmasından ziyade daha dengeli ve ölçülü bir sisteme geçişin başlangıcı niteliğinde.Bu süreçte nafaka ödeyenlerin mahkeme kararı olmadan ödemeleri durdurmamaları, nafaka alanların ise mevcut haklarının devam ettiğini bilmeleri gerekiyor.