Ölümcül Virüs Alarmı Büyüyor! Ölü Sayısı Arttı

Afrika'da mayıs ayında başlayan Ebola salgınında vaka ve can kaybı sayıları artmaya devam ediyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) görülen Bundibugyo türü Ebola virüsü nedeniyle şimdiye kadar 363 doğrulanmış vaka tespit edilirken, 62 kişi yaşamını yitirdi. Son açıklanan verilere göre yalnızca son günlerde 19 yeni vaka ve 2 yeni ölüm kayıtlara geçti.Dünya Sağlık Örgütü (WHO), salgının özellikle KDC'nin doğusundaki çatışma bölgelerinde kontrol altına alınmasının zorlaştığını belirtiyor. Sağlık ekiplerine yönelik saldırılar ve halkın bazı bölgelerde sağlık görevlilerine güvenmemesi, mücadeleyi sekteye uğratıyor. Son olarak Ebola nedeniyle hayatını kaybeden bir kişinin cenazesini taşıyan sağlık ekibine saldırı düzenlendiği bildirildi.Salgın yalnızca Kongo ile sınırlı kalmadı. Komşu Uganda'da da 15 doğrulanmış vaka ve 1 ölüm kaydedildi. Sağlık otoriteleri, sınır bölgelerinde denetimleri artırırken, yeni vakaların büyük bölümünün daha önce tespit edilen hastalarla temaslı kişilerden oluştuğunu açıkladı.Uzmanlar, salgına neden olan Bundibugyo türü için henüz onaylanmış bir aşı veya özel tedavi bulunmadığını belirtiyor. Bu nedenle temaslı takibi, izolasyon ve erken müdahale salgının kontrol altına alınmasında kritik önem taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü, mevcut salgını uluslararası halk sağlığı acil durumu olarak değerlendirmeyi sürdürüyor.Yetkililer, vaka sayılarındaki artışın önümüzdeki günlerde de devam edebileceği uyarısında bulunurken, uluslararası kuruluşlar bölgeye ek sağlık personeli ve tıbbi malzeme sevkiyatını hızlandırdı.Ebola belirtileri genellikle virüsü aldıktan 2 ila 21 gün sonra ortaya çıkar. İlk belirtiler grip ya da ağır bir enfeksiyonla karıştırılabilir.Ani başlayan yüksek ateşŞiddetli halsizlik ve yorgunlukBaş ağrısıKas ve eklem ağrılarıBoğaz ağrısıİştahsızlıkKusmaİshalKarın ağrısıCilt döküntüleriGözlerde kızarıklıkBurun, diş eti veya sindirim sisteminden kanamaKanlı kusma veya dışkıOrgan yetmezliğiŞok tablosu