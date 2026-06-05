Kene Isırdıysa Dikkat! Bu Belirtiler Görülüyorsa Vakit Kaybetmeyin

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kene vakaları görülmeye başlandı. Özellikle kırsal kesimde yaşayanlar, tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar, doğa yürüyüşü yapanların risk altında olduğu bir dönemdeyiz. Peki vücuduna kene tutunan herkes KKKA hastalığına yakalanır mı? Hangi belirtiler tehlikenin habercisidir? Türkiye'de en riskli bölgeler hangileridir? Keneler ve neden oldukları Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ile ilgili sorularımızı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt yanıtladı.Vücuda tutunan her kene Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsünü taşımaz. Türkiye'de yüzlerce farklı kene türü bulunurken, bunların yalnızca bir kısmı hastalık taşıyabilmektedir. Ayrıca hastalığı taşıyan bir kenenin insanı ısırması da her zaman enfeksiyon gelişeceği anlamına gelmez. KKKA virüsünün insanlara bulaşabilmesi için virüsü taşıyan bir kenenin tutunması gerekir. Bunun yanında enfekte hayvanların kanı veya dokularıyla temas eden kişilerde de hastalık görülebilir. Bu nedenle vatandaşların kene gördüğünde paniğe kapılmadan ancak durumu ciddiye alarak hareket etmeleri gerekiyor. Kene temasından sonra yaklaşık 10 gün boyunca kişinin kendisini gözlemlemesi gerekiyor.Vatandaşlar arasında lavanta yağı, nane yağı, sirke, limon otu yağı gibi doğal ürünlerin keneleri uzaklaştırdığı yönünde yaygın bir inanış bulunuyor. Bu yöntemlerin bazı böcek türlerine karşı kısmen etkili olabildiğini gösteren çalışmalar olsa da bunlar kesin bir koruma sağlamıyor. Kenelerden korunmanın en etkili yolu fiziksel önlemler almaktan geçiyor. Tarım ve hayvancılık yapılan bölgelerde yaşayanlar, pikniğe gidecek olanlar ve doğa yürüyüşü yapanların açık renkli kıyafetler giymesi, uzun kollu kıyafet tercih etmesi, pantolon paçalarını çorabın içine sokulması, çalılık ve yüksek otlardan uzak durulması, eve döndüğünde tüm vücudun kontrol edilmesi oldukça önemli. Ayrıca çocukların saç dipleri, kulak arkaları, koltuk altları ve diz arkaları gibi bölgeler mutlaka kontrol edilmelidir. Çünkü keneler genellikle vücudun sıcak ve nemli bölgelerine tutunmayı tercih eder.Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları Türkiye'nin her bölgesinde aynı sıklıkta görülmemektedir. Hastalık özellikle İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğunlaşmaktadır. Türkiye’de ortaya çıkan vakalar göz önüne alındığında özellikle, Sivas, Tokat, Çorum, Yozgat, Amasya, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kastamonu ve Çankırı’da görüldüğü söylenebilir. Karadeniz Bölgesi'nde bulunan Ordu, Giresun ve Trabzon gibi illerde de zaman zaman vakalar görülebiliyor. Bu nedenle riskli bölgeler dışında yaşayan vatandaşların da gerekli tedbirleri alması önem taşıyor.KKKA her zaman ölümle sonuçlanan bir hastalık değildir. Günümüzde erken tanı ve destek tedavileri sayesinde birçok hasta sağlığına kavuşabilmektedir. Ancak bazı gruplarda hastalık daha ağır seyredebilir. Özellikle; yaşlılar, bağışıklık sistemi zayıf olanlar, kanser hastaları, organ nakli olanlar, kronik karaciğer veya böbrek hastaları, tedaviye geç başvuranlarda risk daha yüksektir. Hastalığın ağır seyrettiği durumlarda iç organlarda kanamalar, pıhtılaşma bozuklukları, karaciğer yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği gelişebilmektedir.Birçok vatandaş kene çıkarıldıktan sonra günlerce endişe yaşamaktadır. Ancak her kene ısırığında hastalık gelişmez. Sıradan bir kene ısırığında genellikle yalnızca ısırık bölgesinde hafif kızarıklık veya kaşıntı görülür. KKKA'da ise belirtiler çok daha farklıdır. Kene tutunmasından sonraki birkaç gün içinde yüksek ateş, şiddetli halsizlik, kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı, iştahsızlık, bulantı ve kusma, karın ağrısı ve ishal varsa bu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin belirtileridir. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde ise tablo ağırlaşarak burun kanaması, diş eti kanaması, deride morluklar, cilt altında noktasal kanamalar, idrarda veya dışkıda kan ve gözlerde kızarıklık görülebilir. Ancak kene temasından sonra gelişen yüksek ateş en önemli alarm işaretlerinden biridir.KKKA virüsünün kuluçka süresi genellikle 1 ila 10 gün arasında değişmektedir. Bu nedenle kene çıkarıldıktan hemen sonra herhangi bir belirti görülmeyebilir. Ancak ilk 10 gün oldukça kritik kabul edilir. Bu süreçte kişi günlük olarak ateşini ölçmeli, halsizlik veya kas ağrısı gibi belirtileri takip etmelidir. Bazı vatandaşlar kene çıkarıldıktan sonra hiçbir şikâyet yaşamayınca tamamen rahatlamaktadır. Ancak belirtiler birkaç gün sonra ortaya çıkabilmektedir. Özellikle ateş, baş ağrısı ve halsizlik birlikte görülüyorsa zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.Kene vakalarında en çok yapılan yanlış, kenenin çıkarılışı sırasında yaşanmaktadır. Bilinçsiz şekilde çıkarılan keneler KKKA riskini daha da artırmaktadır. Kenenin üzerine sigara bastırmak, kolonya veya alkol dökmek, yağ sürmek, kimyasal madde uygulamak, keneyi ezerek çıkarmaya çalışmak yapılan en hataların başında gelmektedir. Bu yöntemler kenenin strese girmesine ve taşıdığı mikroorganizmaları insan vücuduna daha kolay aktarmasına neden olmaktadır. Kene fark edildiğinde en doğru yöntem, sağlık kuruluşuna başvurmak veya uygun ekipman ve teknikle zarar vermeden çıkarmaktır.