Havaalanında Panik! Yolcular Tahliye Edildi

Edinilen bilgiye göre; Pegasus Havayolları'na ait uçak kuyruk tescilli uçağı İzmir seferini yapmak üzere Ankara Esenboğa Havaalanı'nda yolcu alımını tamamladı. Uçak kalkış için pist başına ilerlediği sırada yolculardan birine ait taşınabilir şarj cihazı duman çıkarmaya başladı.Bunun üzerine uçağın pilotu Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçerek durumu bildirdi ve taksi yolu üzerinde durdu. Uçakta bulunan yolcular tahliye edilirken, olayda yaralanan olmadı. Daha önce Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) uçuş güvenliğini tehlikeye sokan taşınabilir şarj cihazlarının uçaklarda şarj edilmesinin yasaklandığını duyurmuştu.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada 'Ankara Esenboğa Havalimanımızda, İzmir'den kalkış yapan PGT92BP kodlu uçak, yangın olduğu ve slide (kaydırak) açtığını, tam destek istediğini bildirdi. Uçak içinde bulunan bir çantadaki powerbank'in çıkarttığı bir yangın olduğu, kabin içinde halojen ile söndürüldüğü pilot tarafından itfaiye ekiplerine bildirilmiş. Dış müdahaleye gerek kalmadan, durum kontrol altına alınmıştır' ifadeleri kullanıldı.