Altın Düşüşe Geçti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
Piyasalardaki dalgalanmalar Orda Doğu'daki gerilimle birlikte her geçen gün artmaya devam ediyor.
ABD-İran arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik umutları zayıflatması altın fiyatlarını düşüşe geçirdi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 5 Haziran 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.578,85
SATIŞ: 6.579,739
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 10.732,00
SATIŞ: 10.826,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 21.478,00
SATIŞ: 21.631,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 42.580,61
SATIŞ: 43.428,00
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 6.021,70
SATIŞ: 6.075,74
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.578,85
SATIŞ: 6.579,739
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 10.732,00
SATIŞ: 10.826,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 21.478,00
SATIŞ: 21.631,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 42.580,61
SATIŞ: 43.428,00
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 6.021,70
SATIŞ: 6.075,74