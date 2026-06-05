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Beyaz Gazete
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Altın Düşüşe Geçti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Piyasalardaki dalgalanmalar Orda Doğu'daki gerilimle birlikte her geçen gün artmaya devam ediyor.

Ekleme: 5.06.2026 - 09:12 Güncelleme: 5.06.2026 - 09:18 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Düşüşe Geçti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?ABD-İran arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik umutları zayıflatması altın fiyatlarını düşüşe geçirdi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 5 Haziran 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.578,85
SATIŞ: 6.579,739

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.732,00
SATIŞ: 10.826,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 21.478,00
SATIŞ: 21.631,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 42.580,61
SATIŞ: 43.428,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 6.021,70
SATIŞ: 6.075,74