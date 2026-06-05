Altın Düşüşe Geçti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Piyasalardaki dalgalanmalar Orda Doğu'daki gerilimle birlikte her geçen gün artmaya devam ediyor.

ABD-İran arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik umutları zayıflatması altın fiyatlarını düşüşe geçirdi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 5 Haziran 2026 altın fiyatları...ALIŞ: 6.578,85SATIŞ: 6.579,739ALIŞ: 10.732,00SATIŞ: 10.826,00ALIŞ: 21.478,00SATIŞ: 21.631,00ALIŞ: 42.580,61SATIŞ: 43.428,00ALIŞ: 6.021,70SATIŞ: 6.075,74