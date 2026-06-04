Altın Yükselişe Geçti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Piyasalardaki hareketlilik 4 Haziran Perşembe gününde de devam ediyor.

Günlerdir düşüşlere doymayan altın, petrol fiyatlarındaki düşüş ve doların zayıflamasının desteğiyle yükselişe geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 4 Haziran 2026 altın fiyatları...ALIŞ: 6.605,56 TLSATIŞ: 6.606,35 TLALIŞ: 10.805,00 TLSATIŞ: 10.897,00 TLALIŞ: 21.622,00 TLSATIŞ: 21.774,00 TLALIŞ: 43.106,00 TLSATIŞ: 43.441,00 TL