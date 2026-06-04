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Altın Yükselişe Geçti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Piyasalardaki hareketlilik 4 Haziran Perşembe gününde de devam ediyor.

Ekleme: 4.06.2026 - 09:18 Güncelleme: 4.06.2026 - 09:22 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Yükselişe Geçti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?Günlerdir düşüşlere doymayan altın, petrol fiyatlarındaki düşüş ve doların zayıflamasının desteğiyle yükselişe geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 4 Haziran 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.605,56 TL
SATIŞ: 6.606,35 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.805,00 TL
SATIŞ: 10.897,00 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 21.622,00 TL
SATIŞ: 21.774,00 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 43.106,00 TL
SATIŞ: 43.441,00 TL