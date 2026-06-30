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Yazın Ortasında Karla Mücadele! Kapalı Yollar Açılıyor

Batman'ın Sason ilçesindeki 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı'nda İl Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü karla mücadele ve yol açma çalışmaları, dronla görüntülendi.

Ekleme: 30.06.2026 - 10:38 Güncelleme: 30.06.2026 - 10:46 / Editör: Fehmi Öztürk
Yazın Ortasında Karla Mücadele! Kapalı Yollar Açılıyor
Mereto Dağı eteklerinde İl Özel İdaresi ekipleri, kış aylarında yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yayla yollarını açmak için çalışma başlattı.

Yazın Ortasında Karla Mücadele! Kapalı Yollar Açılıyor

Bazı bölgelerde çığ ve rüzgarın etkisiyle kar kalınlığı 3 ila 4 metreyi bulurken; iş makineleri ile çalışma yürüten ekipler, dik yamaçlar ve kar tünelleri arasında ilerleyerek yolları açıyor.

Yazın Ortasında Karla Mücadele! Kapalı Yollar Açılıyor

Büyük bölümü açılan yolun kalan 5 kilometrelik bölümünde çalışmaların sürdüğü belirtilirken, ekiplerin karla mücadelesi dronla görüntülendi.