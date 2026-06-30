MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. MHP lideri Bahçeli, 'NATO'da askeri hastanesi olmayan tek ülke Türkiye. Askeri hastaneler yeniden açılmalı.' dedi.Bölgede barış iklimini baltalamak isteyenler var. Siyonist vahşetin bombaları sahada hunharca konuşmaya devam etmiştir. Cinayet kabilesinin niyeti kirlidir, ateşkes kelamı daha havada asılıyken korsan yapı yeni saldırıların hain planlarını uygulamaktadır. Siyonist şebeke mutabakatları eğip bükmektedir.Karadeniz'de sular durulmuyor. Ukrayna ve Rusya savaşı da bölgesel istikrarın önünde engel olarak da durmaktadır. Ne zaman barışı esintisi olsa başka olaylar gelişmektedir. Böyle bir dönemde Ankara'da yapılacak NATO zirvesi önemli bir toplantıdır. Stratejik akıl kendini gösterecektir. Türk ordusu büyük bir ordudur. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimizi selamlıyorum. bu vatan da sizin sayenizde hepimizindir. Türk ordusu Karadeniz'in kilidini muhafaza edendir.NATO yeni dönemin başındadır. Türkiye NATO'da temel kaldıraçtır, müttefiklik hukukunun gereğini yıllarca gösterdi. Ankara'yı hesaba katmadan yol almaya çalışmak kaygan zeminde gözleri kapatıp ilerlemeye benzer. Türkiye artık Türkiye Yüzyılı'nın başmimarıdır. Artık büyük bir Türkiye var.NATO'da askeri hastanesi olmayan tek ülke Türkiye. Askeri hastaneler yeniden açılmalı. Bu hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir.