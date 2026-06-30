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Beyaz Gazete
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Ankara'da Ters Şerit Faciası! Çok Sayıda Yaralı Var

Ankara'da bir servis aracı, ters şeride giren otomobille çarpıştı. Yoldan çıkan servis minibüsü şarampole devrildi. Kazada her iki araçtaki toplam 8 kişi yaralandı.

Ekleme: 30.06.2026 - 11:00 Güncelleme: 30.06.2026 - 11:15 / Editör: Fehmi Öztürk
Ankara'da Ters Şerit Faciası! Çok Sayıda Yaralı Var
Ankara'nın Mamak ilçesindeki Lalahan semtinde feci bir trafik kazası meydana geldi.

SERVİS ARACI ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
06 AEZ 826 plakalı servis aracı Ankara istikametinde seyrederken yol yapım çalışması nedeniyle dubalarla bölünmüş yolda karşı şeride geçen 06 EBS 694 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü yoldan çıkarak şarampole savruldu.

Ankara'da Ters Şerit Faciası! Çok Sayıda Yaralı Var

8 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk incelemesinin ardından sürücüsünün yaptığı manevrayla yol kenarına devrilen servis aracında 6, otomobilde ise 2 yaralı olduğu tespit edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

Ankara'da Ters Şerit Faciası! Çok Sayıda Yaralı Var

Otomobil ve servis aracı, çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı. Jandarma ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı.