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Beyaz Gazete
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Altın Resmen Çakıldı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

ABD ile İran arasında yeniden alevlenen çatışmalar piyasaları vurdu.

Ekleme: 30.06.2026 - 10:25 Güncelleme: 30.06.2026 - 10:32 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Resmen Çakıldı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?Haftayı düşüşle açan altın fiyatları 30 Haziran Salı gününde de düşüşünü sürdürüyor. Anlaşma haberiyle 6 bin 500 seviyesine kadar yükselen altın 5 bin 950 seviyesine kadar geriledi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 30 Haziran 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.955,723
SATIŞ: 5.956,683

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 9.758,00
SATIŞ: 9.877,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 19.504,00
SATIŞ: 19.718,00

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 38.889,00
SATIŞ: 39.665,69

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 5.431,08

SATIŞ: 5.482,10