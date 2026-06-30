Altın Resmen Çakıldı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
ABD ile İran arasında yeniden alevlenen çatışmalar piyasaları vurdu.
Haftayı düşüşle açan altın fiyatları 30 Haziran Salı gününde de düşüşünü sürdürüyor. Anlaşma haberiyle 6 bin 500 seviyesine kadar yükselen altın 5 bin 950 seviyesine kadar geriledi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 30 Haziran 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 5.955,723
SATIŞ: 5.956,683
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 9.758,00
SATIŞ: 9.877,00
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 19.504,00
SATIŞ: 19.718,00
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 38.889,00
SATIŞ: 39.665,69
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
ALIŞ: 5.431,08
SATIŞ: 5.482,10
GRAM ALTIN
ALIŞ: 5.955,723
SATIŞ: 5.956,683
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 9.758,00
SATIŞ: 9.877,00
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 19.504,00
SATIŞ: 19.718,00
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 38.889,00
SATIŞ: 39.665,69
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
ALIŞ: 5.431,08
SATIŞ: 5.482,10