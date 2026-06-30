Altın Resmen Çakıldı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Haftayı düşüşle açan altın fiyatları 30 Haziran Salı gününde de düşüşünü sürdürüyor. Anlaşma haberiyle 6 bin 500 seviyesine kadar yükselen altın 5 bin 950 seviyesine kadar geriledi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 30 Haziran 2026 altın fiyatları...ALIŞ: 5.955,723SATIŞ: 5.956,683ALIŞ: 9.758,00SATIŞ: 9.877,00ALIŞ: 19.504,00SATIŞ: 19.718,00ALIŞ: 38.889,00SATIŞ: 39.665,69ALIŞ: 5.431,08SATIŞ: 5.482,10