Uçakta Dehşet Anları! Acil Çıkış Kapısını Açmaya Çalıştı

Polis kayıtlarına ve federal suç duyurusuna göre olay, Frontier Airlines'ın San Juan-Chicago seferini yapan 3345 sefer sayılı uçuşunda meydana geldi. Uçağın kalkışından yaklaşık 45 dakika sonra 51 yaşındaki Juan Gabriel Reyes adlı yolcu, uçaktan inmek istediğini söyleyerek taşkınlık yapmaya ve acil çıkış kapısını zorlamaya başladı.Kapıyı açması engellenen Reyes, bu kez kokpite yönelerek pilot kabininin kapısını omuzlarıyla agresif bir şekilde ittirdi. Kabin görevlilerinin müdahalesiyle kapıdan uzaklaştırılan ve sakinleşmesi için tuvalete gitmesine izin verilen şüphelinin, tuvaletin zeminine idrarını yapmaya çalıştığı bildirildi.Olayın ardından başka bir koltuğa nakledilen Reyes'in yanına, tedbir amacıyla uçakta yolcu olarak bulunan görev dışı bir erkek uçuş görevlisi oturdu.Görevlinin yerinden kalkmasını fırsat bilen Reyes, bu kişinin yerdeki çantasına el uzattı. Kendisine engel olunması üzerine daha da hırçınlaşan saldırgan, uçuş görevlisinin üzerine atlayarak başından yakaladı ve boğmaya çalıştı.Kabin memurları ve uçaktaki diğer yolcular, Reyes'i plastik kelepçeler ve emniyet kemeri uzatma aparatlarıyla zapt etmek için büyük çaba sarf etti.Şüphelinin plastik kelepçeleri birkaç kez kırdığı, ancak yolcuların ortak müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Müdahale anları, uçakta bulunan ve dövüş sporlarıyla ilgilenen bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçağın pazar günü yerel saatle 23.55 sıralarında Miami Uluslararası Havalimanı'na güvenli bir şekilde iniş yaptığını duyurdu. Miami-Dade Şerif Ofisi tarafından uçakta gözaltına alınan Reyes, sorgulanmak üzere FBI yetkililerine teslim edildi.Uçak, birkaç saatlik gecikmenin ardından Chicago yolculuğuna devam etti. Mahkeme kayıtları, Reyes'in uçuş mürettebatına müdahale etmek ve yargı yetkisi dahilinde saldırıda bulunmak suçlarından tutuklandığını gösteriyor.FAA verilerine göre, yıl başından bu yana havayolu şirketleri tarafından 687 uygunsuz yolcu vakası rapor edildi.Geçen cuma günü de United Airlines'ın Chicago-Minneapolis seferini yapan uçağı, bir yolcunun kokpite sızma girişimleri nedeniyle Wisconsin'e acil iniş yapmak zorunda kalmıştı.