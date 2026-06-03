Reha Muhtar Kimdir? Reha Muhtar Kaç Yaşındaydı, Nereliydi? İşte Hayatı ve Kariyeri

Türk televizyon haberciliğinin unutulmaz isimlerinden biri olan Reha Muhtar'ın vefat haberi medya dünyasında büyük üzüntü yarattı. Uzun yıllar televizyon ekranlarında haber sunuculuğu yapan ve kendine özgü sunum tarzıyla hafızalara kazınan Reha Muhtar'ın hayatı, kariyeri ve özel yaşamı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Reha Muhtar kimdir, kaç yaşındaydı, nereliydi? İşte Reha Muhtar'ın biyografisi...Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamladı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'ndan mezun olarak gazetecilik mesleğine adım attı.Gazetecilik kariyerine 1983 yılında Milliyet Gazetesi'nde muhabir olarak başlayan Reha Muhtar, kısa sürede medya sektöründe dikkat çeken isimlerden biri oldu. 1985 ile 1993 yılları arasında TRT'de Atina muhabiri ve program yapımcısı olarak görev yaptı.Reha Muhtar'ın geniş kitleler tarafından tanınması ise 1990'lı yıllarda gerçekleşti. Özellikle Show TV Ana Haber Bülteni'nde sergilediği kendine has sunum tarzı, onu dönemin en çok konuşulan haber spikerlerinden biri haline getirdi.Meslek hayatı boyunca Kanal D, Star TV, atv, FOX TV, CNN Türk ve Kanaltürk gibi Türkiye'nin önde gelen televizyon kanallarında görev alan Muhtar, televizyonculuğun yanı sıra yazılı basında da önemli çalışmalara imza attı. Akşam, Sabah, Star ve Vatan gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.Reha Muhtar'ın ailesinin kökeni Kerkük'e dayanıyor. Aslen Kerküklü olan Muhtar'ın, Irak Türkmeni kökenli olduğu biliniyor.Türk televizyon haberciliğine damga vuran isimlerden biri olarak kabul edilen Reha Muhtar'ın vefat haberi, medya ve sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı. Uzun yıllar ekranlarda izleyiciyle buluşan deneyimli gazeteci ve sunucunun vefatı, sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğdu. Türk medya tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Reha Muhtar, uzun yıllar boyunca habercilik alanındaki çalışmaları ve ekranlardaki etkili sunumuyla hafızalarda yer edinmeye devam edecek.