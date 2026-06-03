Dünya Kupası'nda Ebola Alarmı! Brezilya'ya Da Sıçradı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki (KDC) durumun 'son derece endişe verici' olduğu uyarısında bulunan uzmanlar, vaka sayılarının tıbbi yardımların ulaşma hızını aştığını belirtiyor.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu ölümcül virüs salgınını henüz iki hafta önce ilan etmişti. Ancak özellikle yaklaşan FIFA Dünya Kupası öncesinde, salgının küresel sağlık otoriteleri arasında büyük bir paniğe yol açtığı ifade ediliyor.Şu anda Kongo Cumhuriyeti'nde bini aşkın şüpheli vaka bulunurken, hastalığın nadir görülen Bundibugyo varyantı nedeniyle en az 246 kişi hayatını kaybetti.Öte yandan yetkililer, ölümcül virüsün Güney Amerika'ya da sıçramış olabileceğinden endişe duyuyor.Sao Paulo eyalet hükümetinden yapılan açıklamaya göre, yakın zamanda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bulunmuş 37 yaşındaki bir kişi, Ebola 'şüpheli vaka tanımına uyan semptomlar' göstermesinin ardından Brezilya'da karantinaya alındı. Ayrıca Rio de Janeiro eyalet yetkilileri de, Ugandalı bir erkeğin 'viral semptomlar' göstermesi üzerine acil durum önlemlerini devreye soktu.Milyonlarca futbolseverin Kuzey Amerika'ya akın etmeye başlamasıyla birlikte, Dünya Kupası'nın devasa bir 'süper bulaştırıcı' etkinliğe dönüşebileceği yönündeki korkular giderek artıyor.Bölgede virüs bulaşmış olma ihtimali bulunan ve henüz kimliği tespit edilemeyen 2 binden fazla temaslı kişinin olması, uluslararası kamuoyunda panik yarattı.Uzmanlar, kuluçka süresi ve ilk belirtileri nedeniyle virüsün tespit edilmesinin zorluğuna dikkat çekiyor.Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkelerde olağanüstü önlemler devreye alındı. Ebola salgını nedeniyle havalimanlarında alarm durumu artırıldı. Amerika Birleşik Devletleri, son haftalarda Kongo, Uganda veya Güney Sudan'da bulunmuş yabancı ülke vatandaşlarının girişini yasakladı. Kanada ise bu ülkelerden gelecek kişilere en az 90 günlük bir seyahat engeli getirdi.